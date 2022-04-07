自由日日shoot》供出影武者 槍手有機會獲10年輕刑

狙殺咖啡商四被告犯罪角色

2022/04/07 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕犯下何姓咖啡商槍擊命案的槍手黃泳群，行凶後一度潛逃中國，直到被中國公安逮捕才被遣返回台，他落網後不像過去有些槍手抵死不認，反而供出幕後指使者身分，協助檢警查獲其他共犯，因而被檢方求處「適當之刑」。曾任新北地檢署檢察官的律師林俊峰表示，本案槍手自白認罪，助檢查案，檢方求處的「適當之刑」，落點約為十年至十五年。

林俊峰解釋，黃男承認犯行，還供出幕後影武者身分，且黃男行凶後即逃逸，並未分屍滅跡，其配合檢警調查的舉動，才得以獲檢方建請法院處以「適當之刑」，由於殺人罪為本刑十年以上、無期徒刑及死刑之重罪，在司法實務經驗上，犯下殺人罪被求處適當之刑，約為十年至十五年不等徒刑，代表只要法院判處有期徒刑，檢方即可接受。

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至於矢口否認犯行的幕後指使者張景欽，被檢方求處「最嚴厲之刑」，林俊峰對此表示，殺人最重的刑度是死刑，最嚴厲之刑即意味死刑，不過檢方的求刑是給予法院合議庭參考，代表檢方所認定被告犯行的嚴重程度，以及對被告犯行所做出的態度。

回顧過去買凶殺人獲法院輕判案例，嘉義縣竹崎鄉長王焜弘因懷疑前妻與警察交往，僱用通緝犯劉瑞堂當槍手，犯後王焜弘以二千五百萬元與被害人家屬達成和解，合議庭同意給予自新機會，依殺人等罪輕判王焜弘十五年六月徒刑、劉瑞堂十五年徒刑定讞。

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