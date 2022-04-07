為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》供出影武者 槍手有機會獲10年輕刑

    狙殺咖啡商四被告犯罪角色

    狙殺咖啡商四被告犯罪角色

    2022/04/07 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕犯下何姓咖啡商槍擊命案的槍手黃泳群，行凶後一度潛逃中國，直到被中國公安逮捕才被遣返回台，他落網後不像過去有些槍手抵死不認，反而供出幕後指使者身分，協助檢警查獲其他共犯，因而被檢方求處「適當之刑」。曾任新北地檢署檢察官的律師林俊峰表示，本案槍手自白認罪，助檢查案，檢方求處的「適當之刑」，落點約為十年至十五年。

    林俊峰解釋，黃男承認犯行，還供出幕後影武者身分，且黃男行凶後即逃逸，並未分屍滅跡，其配合檢警調查的舉動，才得以獲檢方建請法院處以「適當之刑」，由於殺人罪為本刑十年以上、無期徒刑及死刑之重罪，在司法實務經驗上，犯下殺人罪被求處適當之刑，約為十年至十五年不等徒刑，代表只要法院判處有期徒刑，檢方即可接受。

    至於矢口否認犯行的幕後指使者張景欽，被檢方求處「最嚴厲之刑」，林俊峰對此表示，殺人最重的刑度是死刑，最嚴厲之刑即意味死刑，不過檢方的求刑是給予法院合議庭參考，代表檢方所認定被告犯行的嚴重程度，以及對被告犯行所做出的態度。

    回顧過去買凶殺人獲法院輕判案例，嘉義縣竹崎鄉長王焜弘因懷疑前妻與警察交往，僱用通緝犯劉瑞堂當槍手，犯後王焜弘以二千五百萬元與被害人家屬達成和解，合議庭同意給予自新機會，依殺人等罪輕判王焜弘十五年六月徒刑、劉瑞堂十五年徒刑定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》6百萬買凶狙殺咖啡商 黑幫會長控全局 求處死刑
    2022/04/07 05:30

    自由日日shoot》6百萬買凶狙殺咖啡商 黑幫會長控全局 求處死刑
    自由日日shoot》檢掌握心理說服 槍手想見女友和盤托出
    2022/04/07 05:30

    自由日日shoot》檢掌握心理說服 槍手想見女友和盤托出

    吳淡如推薦投資 男主持連喊：跟！

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播