自由日日shoot》6百萬買凶狙殺咖啡商 黑幫會長控全局 求處死刑

新北市咖啡商命案，槍手（右一）落網自 中國遣返。下右圖為槍手黃泳群前往張景 欽住家取槍畫面。 （記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

2022/04/07 05:30

疑製毒情資外洩花錢買凶

〔記者錢利忠、溫于德、闕敬倫／台北報導〕曾製販偽禁減肥藥而被查緝的何姓咖啡商，曾與天道盟華山會分子許杜群交流「製藥」經驗，許男質疑何男外洩製毒情資及地點，害華山會損失慘重，涉嫌躲在海外遙控，以六百萬元買凶槍殺何男。台北地檢署昨依殺人罪起訴至尊盟尊合會會長張景欽、槍手黃泳群及共犯陳憲民三人，具體對張男求處最嚴厲之刑（死刑），台北地院考量三人涉犯重罪，共犯許杜群在逃，裁定三人續押禁見；檢方也對潛逃杜拜許男發布通緝。

共犯許杜群潛逃杜拜 通緝

檢方痛批曾是華山會成員的張景欽以放高利貸為生、擁槍自重，動輒以暴力迫使他人屈服，素行不良，在許杜群籌劃買凶行動並躲到海外遙控後，張男在國內掌控全局，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，與許男共謀殺人的犯行實無可赦，建請法院處以最嚴厲之刑。

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張景欽是至尊盟尊合會會長

檢方認為，槍手黃泳群年輕力壯卻無所事事，終日沉迷賭博、積欠賭債，不思以己力還款，妄想一步登天，自去年六至七月接獲殺人委託至十一月廿二日執行計畫，期間相隔數月，有充足時間衡酌後果，卻貪求一次速得數百萬元報酬而鑄成大錯，造成被害人家屬無法抹滅的痛苦，考量他認罪及供出幕後真凶，建請法院量處適當之刑。

槍手供出真凶 建請適當量刑

檢方調查，四十五歲何男去年十一月廿二日上午，開車送兒子上學後返家，手中拿著妻子的早餐準備上樓時，在新北市新店區的住處樓梯間被黃泳群叫住：「小何，這筆錢該怎麼處理？」何聞聲轉頭，黃男近距離朝其頭、頸、胸等部位連開四槍，其中一發子彈從左側下巴下方貫穿頭部，為致命傷。

共犯陳憲民 轉交安家費

黃泳群犯後搭機潛逃至中國廈門，中國公安接獲我方通報，在當地防疫旅館逮捕黃男，去年十二月八日將他遣返。黃男在押期間認罪，供出幕後指使者，協助檢警於同月廿三日拘提張男到案；檢警再根據金流，循線拘提轉交「安家費」的張男旗下小弟陳男到案。

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