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    自由日日shoot》檢掌握心理說服 槍手想見女友和盤托出

    新北市咖啡商命案，槍手（右一）落網自 中國遣返。下右圖為槍手黃泳群前往張景 欽住家取槍畫面。 （記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

    新北市咖啡商命案，槍手（右一）落網自 中國遣返。下右圖為槍手黃泳群前往張景 欽住家取槍畫面。 （記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

    2022/04/07 05:30

    〔記者錢利忠、黃良傑／綜合報導〕狙殺何姓咖啡商的槍手黃泳群，犯案當天潛逃中國廈門，被中國公安逮捕後遣返回台。據了解，黃落寞地被押回台後，一度情緒激動，檢警見他身心狀況不佳，訴諸情理法，希望他供出幕後指使者身分，黃被說服，表示想早日見到女友，不願當代罪羔羊；黃男全力配合調查，成為幕後案情曝光的關鍵。

    黃泳群向檢警供稱，因積欠卅萬元賭債，在混黑幫的年幼玩伴陳憲民引薦下，結識陳的「大哥」張景欽，張將他介紹給正在物色槍手的天道盟華山會分子許杜群，談妥以六百萬元作為買凶殺害何男的價碼，扣除逃亡及買槍等開銷，黃男可拿到四百萬元安家費。

    檢警查出，黃男去年六、七月間，在張男的高雄住處車庫，與許會面，談妥交易後，由張、許兩人負責提供做案槍枝，並答應幫忙「善後」，黃若被逮，會幫忙找律師。

    鬧事槍枝被查扣 二度取槍執行任務

    未料黃「有槍」後，疑不滿家族財產分配，竟在「執行任務」前與堂兄弟起口角，還持槍鬧事，被高雄檢警逮捕，查扣槍枝。張男一度叨念黃：「公司資源就不夠了，你還出這樣的事情，還好阿杜（許杜群）已經出國到杜拜。」

    黃得知指使者已躲到海外，一度猶豫要不要殺人，但因急錢，仍決定行動，去年十一月再次取得制式黑槍及九顆子彈，向家人交代要「做一件大事」及事後可找好友陳男安家費後，前往新北市新店槍擊殺害何男。

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