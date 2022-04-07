警方多重管控 避免車辨監視器侵犯隱私

（資料照）

2022/04/07 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕具有車牌辨識功能的監視器，有沒有侵犯到民眾隱私？警界人士說，設置之初就將此一情況納入考量，因此採取多重管控措施，目前使用車牌辨識監視器方式，已兼顧打擊犯罪及隱私防範，不過未來還會有新科技產生，相關法規也應該與時俱進。

一名高階警官說，警方建置錄影監視系統，地點都在道路上，屬公共空間，無偷拍疑慮。外界認為會侵犯民眾隱私的部分，應該是擔心有不肖員警為了私事，假公濟私調閱相關影像，其實警方在設計錄影監視器系統之初，已考量到避免胡亂調閱的情況發生。

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員警調閱前須報告案由 再由長官輸入授權密碼

高階警官表示，警用系統上，每個員警都有自己的帳號跟密碼，若要調閱錄影監視系統，員警必須先向派出所所長、單位主管報告案由，不論是刑案、或是替民眾找手機等為民服務，接著再由所長輸入授權密碼，員警才能調閱。

此外，「凡查過必留下痕跡」，警方督察人員、管理錄影監視系統的犯罪預防科等單位，每月還會定期進行資安稽核，清查同仁有無沒案由卻胡亂調閱監視器影像的情況，若查到有胡亂調閱事實，一律懲處。

警方說，早年曾有員警基於無聊、好奇，以警用系統亂查政商名流、藝人的個資，當作茶餘飯後的八卦，警政署自此祭出一連串處分和管理作為；如今這一套防弊措施，也應用在錄影監視系統上，可以從源頭防範員警亂查，保護民眾隱私不受侵犯。

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