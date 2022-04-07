監視系統上街頭 重大刑案破獲率近100%

台北市目前僅有490支車辨監視器，與新北市5000多支相差10倍。圖為台北市警局建置的監視器鏡頭。（記者王冠仁攝）

2022/04/07 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕早期常常有刑案因為線索有限，令警方頭痛，比如沒留下微物跡證的竊案、或「拿了就跑」的搶案，警方追查時而面臨困難。自從警方全面在街頭建置錄影監視系統後，辦案效率飛速提升，尤其建置較完善的都會區，不僅全般刑案的發生數逐年降低，搶案等重大刑案破獲率幾乎百分之百，堪稱治安史上的分水嶺。

早期土法辦案 效率低破案率差

一名資深刑警說，早期監視器不發達，民眾如果在路上遇到搶匪，警方只能採傳統式辦案手法，比如派員查訪、詢問被害者與目擊者有無記下搶匪使用的交通工具、車牌，到當鋪等可能銷贓的管道查訪，或著研判搶匪可能出沒的時間地點、撒出大量警力埋伏守候等。這些「土方法」，不僅耗費人力、效率低落、不夠精準，破案率也不佳。

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此外，早期如果發生重大竊案，遇上謹慎小心的狡猾竊賊，在犯罪現場沒有遺留菸蒂、檳榔渣、指紋、飲料罐等可供追查的跡證，警方也常常束手無策。

但當錄影監視系統「走上街頭」後，快速扭轉了這個局面，就算搶匪搶了就跑，警方仍可根據監視器畫面中的車牌，以車追人；竊賊再小心，警方也能根據竊賊進出案發現場前後、周邊的監視器畫面，揪出犯罪者。還不止於此，即使有人在屋內被殺，調閱屋外、周邊監視器，一樣可以很快鎖定出入該屋的嫌疑人。

以台北市來看，二○○○年尚未建置錄影監視器統時，全般刑案發生數有五萬三千兩百一十件，搶奪案破案率卅七％；二○一三年台北市警局第一期錄影監視器統完工啟用，全般刑案發生數降至四萬一千二百五十五件，當年卅七件搶案全部破獲。

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