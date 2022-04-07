為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    監視系統上街頭 重大刑案破獲率近100%

    台北市目前僅有490支車辨監視器，與新北市5000多支相差10倍。圖為台北市警局建置的監視器鏡頭。（記者王冠仁攝）

    台北市目前僅有490支車辨監視器，與新北市5000多支相差10倍。圖為台北市警局建置的監視器鏡頭。（記者王冠仁攝）

    2022/04/07 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕早期常常有刑案因為線索有限，令警方頭痛，比如沒留下微物跡證的竊案、或「拿了就跑」的搶案，警方追查時而面臨困難。自從警方全面在街頭建置錄影監視系統後，辦案效率飛速提升，尤其建置較完善的都會區，不僅全般刑案的發生數逐年降低，搶案等重大刑案破獲率幾乎百分之百，堪稱治安史上的分水嶺。

    早期土法辦案 效率低破案率差

    一名資深刑警說，早期監視器不發達，民眾如果在路上遇到搶匪，警方只能採傳統式辦案手法，比如派員查訪、詢問被害者與目擊者有無記下搶匪使用的交通工具、車牌，到當鋪等可能銷贓的管道查訪，或著研判搶匪可能出沒的時間地點、撒出大量警力埋伏守候等。這些「土方法」，不僅耗費人力、效率低落、不夠精準，破案率也不佳。

    此外，早期如果發生重大竊案，遇上謹慎小心的狡猾竊賊，在犯罪現場沒有遺留菸蒂、檳榔渣、指紋、飲料罐等可供追查的跡證，警方也常常束手無策。

    但當錄影監視系統「走上街頭」後，快速扭轉了這個局面，就算搶匪搶了就跑，警方仍可根據監視器畫面中的車牌，以車追人；竊賊再小心，警方也能根據竊賊進出案發現場前後、周邊的監視器畫面，揪出犯罪者。還不止於此，即使有人在屋內被殺，調閱屋外、周邊監視器，一樣可以很快鎖定出入該屋的嫌疑人。

    以台北市來看，二○○○年尚未建置錄影監視器統時，全般刑案發生數有五萬三千兩百一十件，搶奪案破案率卅七％；二○一三年台北市警局第一期錄影監視器統完工啟用，全般刑案發生數降至四萬一千二百五十五件，當年卅七件搶案全部破獲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市車辨監視器僅490支 不到新北1成
    2022/04/07 05:30

    北市車辨監視器僅490支 不到新北1成
    警方多重管控 避免車辨監視器侵犯隱私
    2022/04/07 05:30

    警方多重管控 避免車辨監視器侵犯隱私

    手搖飲配鹽酥雞 12年來吃不胖的秘密

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播