北市車辨監視器僅490支 不到新北1成

雙北街頭監視器數量比較

2022/04/07 05:30

傳統監視器辦案 員警須肉眼盯螢幕 常看到「脫窗」

〔記者王冠仁／台北報導〕錄影監視系統是警方辦案利器，隨著影像辨識科技的發展，目前警方更需要的希望建置具有「車牌辨識」功能的監視器，不過以首都台北市來說，至今車辨功能監視器僅四百九十支，鄰居新北市至今已建置五千多支車辨監視器，兩市相差十倍。北市基層警方不平地說，雙北建置錄影監視系統的歷程差不多，「為何台北車辨監視器這麼少？」傳統監視器一定要用「肉眼」盯著螢幕看畫面，效率低、怕漏看，還常常看到「眼睛脫窗」。

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台北市警局二○○八年開始建置錄影監視器系統，第一期一萬三千六百九十九支監視器在二○一三年完工，二○一八年新增第二期一千七百一十七支監視器。但第一期監視器已老舊，北市府前年啟動第三期工程，汰換第一期監視器及新增兩千四百七十八支，預計明年五月完工後，監視器總數有一萬七千八百九十四支。

然而，在第三期工程完工前，截至目前，北市具車牌辨識功能的監視器，只有四百九十支，且大多架設在聯外橋樑、快速道路、重要路口，尚未形成綿密網絡；至於新北市，二○一九年底車辨監視器有三千八百支，至今更達五千四百卅九支。

車辨效率高 新北警曾2小時破搶案

北市警方說，透過傳統監視器辦案，須先以肉眼看監視器影像，確認案發時間地點後，再進一步查看監視錄影系統，若有照到目標對象的車牌，因監視器不具車牌辨識功能，因此要盯著螢幕鎖定嫌犯逃跑動線「一路看下去」，相當費時，確認嫌犯最後行蹤到警方逮人之間的「時間差」相當大。

使用車辨系統，只要輸入嫌犯使用的車牌資料，系統就會顯示特定時間內，該車牌行經路口、屬哪個行政區與派出所轄區，可以很快掌握嫌犯逃跑動向。

新北市五股區去年底發生一件超商ATM搶案，三嫌兩分鐘內搶走一百多萬元，新北市警方靠著俗稱「雲龍系統」的車辨功能，兩小時逮人破案。

一名偵查隊長說，過去不少罪犯在北市犯案後逃往新北，自從新北建置大量車辨監視器，「破案用小時計算」，狡猾的罪犯連逃逸路線都跟著變動，可見車辨監視器的威力。

北市警︰第三期完工後 將有2662支

台北市警局表示，雖然目前只有四百九十支車辨監視器，但未來第三期錄影監視系統完工後，北市會有兩千六百六十二支車辨監視器，屆時每平方公里有九點八支，密度相當高，能夠全面提升效率；在此之前，警方也會針對治安熱點、死角加強巡邏，全方面守護治安、打擊犯罪。

台北市目前僅有490支車辨監視器，與新北市5000多支相差10倍。圖為台北市警局建置的監視器鏡頭。（記者王冠仁攝）

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