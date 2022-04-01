內線交易案大逆轉 歐付寶董事長 無罪改判6年

歐付寶董事長林一泓涉內線交易，高等法院昨認定罪證明確，逆轉改判六年徒刑。（資料照）

2022/04/01 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕興櫃公司歐付寶（6878）董事長林一泓，被控擔任茂為歐買尬數位科技（簡稱歐買尬）董事長時，得知歐買尬無法如期回收權利金，營收衰退恐逾五成，涉嫌於營收公告前，利用人頭帳戶出脫持股，規避損失六二五九萬元。一審認定罪證不足，判無罪，高等法院昨天認定內線交易罪證明確，逆轉改判林男六年徒刑。林一泓對於二審判決結果感到相當遺憾，將依法提出上訴。

知悉利空提前賣股 罪證明確

檢方起訴指出，林一泓時為線上網路遊戲公司茂為歐買尬數位科技董事長，二○一一年與中國海航集團華南總部公司簽訂新台幣九億多元合約，由歐買尬提供平台建置等服務，對方分期給付權利金。

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林一泓遺憾 將依法提出上訴

林男隔年得知海航集團旗下公司因經營權改組等因素，將無法履約給付四億多元權利金，涉以岳父等人帳戶，以每股一四七．五元價格，提前出脫上千張歐買尬持股，涉嫌內線交易。台北地院判無罪後，檢方上訴。

高院認定，林知悉此重大利空消息後，提前買賣歐買尬股票規避損失，罪證明確，考量林否認犯罪、無悔意，嚴重破壞證券交易秩序，依此判刑六年，可上訴。

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