自由日日shoot》律師：博士生強制猥褻 人證、物證都很明確

博士生強制猥褻示意圖

2022/03/29 05:30

〔記者楊國文、林曉雲／台北報導〕在台師大擔任研究助理的胡姓博士生被控化身色狼，竟對心儀的美女同事猥褻、性騷，卻以「開玩笑」輕輕帶過、卸責，被害人委任律師張立業指出，胡男是要為人師表者，卻以強暴手法，硬將被害人環抱離地持續一、兩分鐘，過程中還揉捏其臀部，使被害人罹患創傷壓力症候群，一直在接受心理醫師診治，飽受折磨，也因此，她堅拒和解，並上訴到底，「她希望胡男被判刑重一點！」。

胡男將為人師 一犯再犯不反省才挨告

張立業表示，一般人應該很難想像，一名師範大學博士生竟敢明目張膽對學校女同事猥褻、性騷擾，且一而再地重覆為之，被害人已一再原諒，卻看不到胡男有任何反省之意，才會提出刑事、民事訴訟。胡男的猥褻、性騷擾犯行，無論人證、物證都是很明確，雖然民事一審的獨任法官只認定構成性騷擾、猥褻的罪證不足，可喜的是，刑事一審、高等法院民事庭都一致認定胡涉犯強制猥褻和性騷擾罪，都予以判刑、判賠，還被害人一個公道。

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不過，被害人因為此案身心受創，事發至今還在看心理醫生，不願意原諒胡男，也不接受胡男請求和解，因此，即使刑事一審已判決胡男強制猥褻、性騷擾都有罪，她仍堅持上訴高等法院，張立業轉述，被害人希望胡被判重一點，「司法應該能主持社會正義」。

台師大︰記兩小過 若判3年刑確定將退學

台師大校方表示，該名女同事向學校性別平等教育委員會申訴，指控該研究助理涉及職場性騷擾，學校認定性騷擾案成立，除調整其原本工作空間外，並依學生獎懲辦法，記兩支小過處分。該研究助理已離職，目前休學中，若觸犯刑法且經法院判三年以上徒刑確定，將予以退學。

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