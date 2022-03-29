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    自由日日shoot》博士生強抱女同事捏臀／強制猥褻民事 一審沒事 二審翻盤判賠

    博士生性騷、強制猥褻民、刑事判決

    博士生性騷、強制猥褻民、刑事判決

    2022/03/29 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕台灣師範大學胡姓博士生因愛慕學校女同事「小芝」，趁兩人獨處時，涉多次強行將她環抱離地、揉捏臀部猥褻，並傳送「妳的屁屁很好摸ㄛ」等訊息對她性騷擾，「小芝」忍無可忍提告，刑事一審判胡涉強制猥褻罪六月徒刑、性騷擾犯行判拘役一百一十天，均可易科罰金；民事方面，一審認為強制猥褻罪證不足，僅依性騷擾判賠廿萬元，二審則推翻一審，認定強行環抱、揉捏臀部符合強制猥褻，再判賠十五萬元，胡男共應賠償卅五萬元確定。

    胡男擔任台師大研究助理，和美女同事「小芝」（化名）在工作上常有互動，小芝指控，胡男於二○一九年間，不理會她嚴詞拒絕，多次趁會議室無人、或兩人獨處機會，強行以雙手環抱她的臀部離地約一、兩分鐘、揉捏臀部，或在辦公室內偷摸她的臀、腰部、大腿內側等私密處，此外，胡還傳送「什麼時候和我約ㄆ（砲）」、「妳今天內衣是什麼顏色」、「妳的屁屁很好摸ㄛ」等訊息對她性騷擾。

    後來，小芝決定提告，胡男獲悉後，立即傳訊向她道歉表示「我先前對妳動手動腳，造成妳心靈和身體困擾，我道歉」，小芝指責胡說「你多次摸我臀部，我都說不要，你為什麼還要繼續？」，胡男結巴表示「對，我摸了很多次，所以我跟妳道歉」。小芝檢具通訊對話內容，提告胡涉犯強制猥褻罪、性騷擾，並求償一百萬元。

    刑事一審︰性騷判拘、強制猥褻判6月

    刑事部份，胡應訊坦承有環抱小芝、並碰觸臀部等行為，但辯稱是「開玩笑」，否認犯行，但新北地院不採信胡的辯解，依強制猥褻罪判六月徒刑、性騷擾犯行判拘役一百一十天，均可易科罰金，已上訴高院審理中。

    民事一審︰性騷判賠 強制猥褻罪證不足

    新北地院民事庭法官古秋菊審理時，胡男仍否認所有指控，傳送相關訊息無性騷擾之意。

    法官傳喚兩人的同事作證，同事證稱數度看到胡碰觸小芝臀部或大腿，她都發出驚嚇的聲音，並立刻閃開，法官認定胡趁小芝來不及防備碰觸臀部等處已構成性騷擾，但強制猥褻罪證不足，判應賠償廿萬元，小芝不服，上訴高等法院。

    高院合議庭受命法官毛彥程綜合一審刑事判決和雙方通訊內容認為，胡除性騷擾小芝外，還違反小芝意願強行環抱、揉捏臀部，已涉強制猥褻犯行，合議庭再判賠十五萬元，共應賠償卅五萬元確定。

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