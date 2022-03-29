自由日日shoot》性別暴力 是控制慾衝腦犯罪

博士生強制猥褻示意圖

2022/03/29 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕在性騷擾與其他性別暴力的情境中，受害者大多數為女性，而行為人則以男性為主，對此，新北市婦幼隊隊長林子翔表示，這並不是因為男人對性有著比較強大的需求，或男人比較難以控制自己的性慾。事實上，性別暴力理論反覆強調所涉及的是「權力問題」，促使騷擾和暴力發生的，是支配與控制的慾望，而不是性。

林子翔指出，社會文化理論主要檢視性騷擾所發生的社會和政治脈絡，依照此一理論觀點， 性騷擾主要是起因於「性別不平等」及「性別歧視」所造成；依照女性主義的觀點，性騷擾不論其形式為何，皆是源自男性支配的性別歧視意識型態聯結有關。

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因此，性騷擾與年齡、學歷高低無關，學歷高者，若本身充滿父權體系的觀念，「男性資格感」讓父權社會的男性，得以主張世界必須以他們想像和期待中的樣子運行，且自身需求必須被滿足和實踐，他們就可能透過言語、行動等手段，來貶抑女性。

而女性該如何自保？林子翔說，首先女性要捍衛「身體自主權」，不當的觸摸或言語、身體上的性騷擾必須當面抗議、拒絕，或請求師長、親友協助，而遭加害人恐嚇必須保守秘密時，更要勇敢說出。再者，沒有人是因為做錯事而該被騷擾，若得知有相同的被害人，可聯合採取行動。

遇性騷冷靜脫身 看清歹徒特徵 蒐證報警

若真不幸遇到性騷擾，務必冷靜尋找掙脫時機，掙脫後並可用各種方式引起旁人注意，利用群眾嚇退、制止騷擾者，且一定要看清歹徒外貌或是穿著特徵等，供警方儘速追緝，並保持案發現場完整，以利警方蒐證。若加害人使用手機偷拍騷擾，警方到場後，務必要求檢視拍攝內容，避免刪除滅證。

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