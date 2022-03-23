盯著女師酥胸 校長性騷申誡退休

性騷示意圖。（記者王俊忠攝）

2022/03/23 05:30

校長反控5師詆毀 未能舉證敗訴

〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名小學男校長於任內遭到同校的女老師控訴「校長曾從頭到腳打量她全身、最後目光停在胸部，讓她非常不舒服」，向教育局申訴校長涉性騷擾，經調查成立。男校長卻反控該女老師與他校另四名老師、主任轉述「校長曾在此女師面前脫褲、看女師裸胸及要求女方當小三」等不實情事並求償，使杏壇譁然；台南地院法官審理後認為，是女老師親身經歷的陳述，他校老師也是對事實陳述，難認有不法侵權，判校長敗訴。

法官︰5老師是事實陳述

據了解，男校長已在二○二一年初退休，且經教育局查證男校長涉違反「性別工作平等法」第十二條第一項規定屬實，處分申誡一次。

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男校長主張，原本在台南某小學擔任校長，被告女方是他的同校女教師，二○二○年七月到二○二一年二月間，因女老師與他的教學理念不合，竟對外散播指「他在女師面前脫褲子、要求女師當他小三，並看女師裸胸」。

校長說，另有四名其他學校的老師與主任也轉述傳播上述不實訊息，使他飽受流言紛擾、貶損他名譽與在社會上的評價，為此罹患混合焦慮與憂鬱情緒的適應障礙症，要向女老師求償五十一萬元，另四名老師、主任各求償十萬元。

女老師坦言確曾於二○二○年七月在學校臨時家長會上公開說過男校長眼睛打量她全身、最後目光停在胸部，讓她非常不舒服。這是她對校長行為的主觀看法，並無誹謗或散布意圖，開會後回想校長有許多行為涉嫌性騷擾，包括曾在她面前解皮帶、作勢脫褲子，才依法向教育局提出申訴。

女老師強調，從未對他人說過校長曾看她裸露胸部或要求她當小三，也從未私下向他人轉述校長有性騷擾行為等話語。

四名他校老師與主任分別說，他們都是跟教育界人士私下討論、提及此事，並無故意詆毀男校長名譽；況且身為校長言行應高於一般人標準，受公眾檢視，也是可受公評之事，他們做適當評論，非以損害校長名譽為唯一目的，沒有違法性、也不致構成侵權行為。

法官審理認為，男校長確被調查成立性騷擾案，女老師在會議上公開陳述及申訴書言論，都是親身經歷的陳述，屬於正當合理，難認有不法侵害男校長名譽情事；此外，也認同另四名老師、主任的說明，他們是對事實陳述，也難認有不法侵權，加上校長未能明確舉證，判校長敗訴，全案可上訴。

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