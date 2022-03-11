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    軍購生物偵檢車放水圖利廠商 前上校、現役少校等9人起訴

    前上校吳明郎（上圖右）利用辦理生物偵檢車被起訴。（資料照）

    前上校吳明郎（上圖右）利用辦理生物偵檢車被起訴。（資料照）

    2022/03/11 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕國防部上校吳明郎（已退役）、現役少校邱雅姿等軍官，承辦「生物偵檢車」採購案時，涉護航廠商冠宇國際電訊以低規劣品得標並通過驗收，圖利冠宇三億三百五十七萬餘元，吳另被查出有五百六十萬四千元不明財產；台北地檢署昨依違反貪污治罪條例之圖利、使公務員登載不實等罪，起訴吳、邱及冠宇董事長陳銘宏等九人，建請法院沒收不法所得，並對吳明郎從重量刑。

    檢方調查，國防部為強化國軍反生物作戰能力，辦理「生物檢測器」、「生物偵檢車」標案，由吳明郎統籌標案規格、審查及履約驗收；邱雅姿自二○一四年七月起，簽辦「生物偵檢車」招標事宜，二○一五年規劃九億四千多萬元預算，招標採購十三輛生物偵檢車，由冠宇以七點五億元最低標得標。

    兩家落選廠商事後檢舉標案涉弊，質疑吳、邱明知生物偵檢車的「全車含系統」均需通過美軍「雨淋測試」檢測標準、車廂作業艙進出門及逃生門，也需通過環境測試規範，另需提供具國家認證機構的檢測報告，但冠宇提供的車輛未達標準；事發後，吳明郎於二○一六年十月退伍。

    而負責驗收的邱雅姿早知冠宇前測時，曾因引擎進水故障，無法完成「涉水深度」測試，竟勾選「車輛性能」為「合格」，甚至「降低」測試標準，將「依時速十五公里/小時（含）以上，行駛水深七十公分以上至少卅公尺，水不得進入作業艙車廂」，改為「依時速五公里/小時（含）以上，...累計至少一百公尺」低標，且讓冠宇偷拆車廂降低負重，放水以「空車」測試。

    檢方查出，二○一四年至二○一八年，吳名下進帳五百六十餘萬元，吳辯稱錢是岳父給他的私房錢，但其岳父已於二○一五年過世，檢方不採信其說詞。

    生物偵檢車。（資料照）

    生物偵檢車。（資料照）

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