菸燙手、打成熊貓眼…狠母不敢送醫 把3歲女丟回娘家

桃園市巫姓女子自稱因照料女兒「壓力大」，涉嫌用牌尺痛毆3隨女童打成熊貓眼，更用菸頭燙傷女童雙手，桃園地檢署調查後依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。（記者余瑞仁攝）

2022/03/04 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市巫姓婦人去年九月間將三歲女兒從娘家帶回自行照顧，卻涉嫌拿牌尺痛毆女兒，打成熊貓眼、全身是傷，更狠用香菸頭燙其雙手懲罰，見她滿身傷，不敢帶往醫院就醫，竟將女兒丟給巫母（女童的外婆）照顧，外婆見小孫女幾乎脫了層皮，帶往醫院就診，警方接獲醫院通報後逮捕巫女送辦，桃園地檢署昨依對幼童施以凌虐罪嫌將巫女起訴。

外孫女渾身傷 嬤急送醫

檢警調查，巫姓女子去年九月間將剛滿三歲的女兒從娘家帶回照料，次月某日在租屋處，因女兒不乖又不服管教，她涉嫌用牌尺、棍棒，連續對稚女施暴，甚至用點燃的香菸朝其雙手猛燙，造成女兒手臂多處點狀燒燙傷痕。

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巫女見女兒傷勢慘狀，不敢帶去就醫，稱無力照顧，將女兒丟回娘家，巫母見小孫女全身傷痕累累，急忙送醫，醫院診療發現女童雙手燙傷，雙頰、嘴唇都有出血，胸背、雙腳也有瘀青傷痕，雙眼被打成熊貓眼，立即通報警方調查。

媽媽稱照顧壓力大才下手

案經警方報請檢方指揮偵辦，巫女被捕供稱因照顧小孩「壓力很大」，才下手教訓女兒；女童外婆證稱，孫女被女兒帶回後就滿身是傷；檢察官認為，巫女凌虐女兒，涉犯傷害、對幼童施以凌虐等罪，偵結從重依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。

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