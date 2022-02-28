美河市弊案／「疫情嚴峻不會逃 」高嘉濃延境管8月

美河市弊案，高嘉濃自三月一日起，延長限制出境、出海八個月。（資料照）

2022/02/28 05:30

高依圖利罪 判10年

〔記者楊國文／台北報導〕台北巿政府聯合開發處前處長高嘉濃、前課長王銘藏，被控在捷運新店機廠聯合開發案（美河巿弊案），使用不實鑑價報告，低估土地成本、高估建築成本，使北巿府損失逾廿億元，高院更一審依圖利罪，判高十年、王四年徒刑，高院日前開庭，高聲稱，武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴重，他不可能逃亡，但高院仍認定高兩人都有逃亡之虞，裁定自三月一日起均延長限制出境、出海八個月。

高院︰高、王都有逃亡之虞

高嘉濃、王銘藏因不服更一審判決，已上訴最高法院審理中，由於兩人被限制出境、出海八個月的處分，將於二月廿八日屆滿，最高法院是法律審，日前委託高等法院開庭並傳訊他們，決定是否裁定延長限制出境、出海等處分。

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高院開庭時，高嘉濃指稱，交保後均有準時到庭，無逃亡之虞，而且目前武漢肺炎疫情嚴重，太太、家人也都在國內生活，生活重心在國內，絕無潛逃、滯留國外可能性。

王銘藏辯稱，自始即坦承犯行，並投入國內宗教活動，他無妻兒相伴，海外亦沒有親人可依靠，無逃亡之虞。兩人均請求高院勿再限制出境、出海。

高院則認為，高、王涉圖利罪，且犯罪嫌疑重大，分別被判刑十年、四年，在司法實務上，被判重罪常伴隨逃亡的高度可能，有相當理由足認兩人都有逃亡之虞，因此裁定自三月一日起，延長限制出境、出海八個月。

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