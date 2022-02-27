之前6人遭降轉 沒人願意同事變長官

法官吳振富被降轉司法事務官，他已於廿二日前往桃園地院報到。（取自臉書）

2022/02/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕「法官法」二○一二年施行後，把司法官（法官及檢察官）與其他公務員的懲戒種類和法源分流，至今十年，司法官出包被判決轉職（免職後轉任他職）的司法官，共有七人，除了吳振富，其他六人沒有任何一位願意放下身段，轉任位階低於司法官的司法事務官。

或請辭或退休

首位被判轉職的法官，是台北高等行政法院前法官陳鴻斌，他因性騷擾女助理，原被判轉職，再審後逆轉改判罰俸一年，二度再審後又判轉職，是我國司法史上兩度再審翻盤的首例。陳鴻斌不願降轉司事官，已改當律師，至今仍在為自己的案子尋求司法救濟。

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上班期間八度跑去嫖妓的台中高分院前法官朱樑，被認定曠職與性交易；橋頭地院前法官柯盛益，則在審理時語出不遜，罵律師「頭殼有沒有壞掉」、「靠腰」、「這麼白癡」等。二人均被判決免職，他們已年滿六十五歲，隨即退休。

花蓮地檢署前檢察官林俊佑護女心切，帶兩名刑警衝幼稚園辦私案；士林地院前法官陳梅欽對女部屬露胸肌，談及事業線，還有不實申報加班問題。二人也被判轉職，均不接受降調，轉換跑道當律師。

桃園地院前法官俞力華，五年期間延遲案件四十五件，還差點縱放運毒被告，也被認定不適任，判轉職後即請辭。

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