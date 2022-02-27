公器私用遭免職不辭職／法官降司法事務官第1人

法官吳振富被降轉司法事務官，他已於廿二日前往桃園地院報到。（取自臉書）

2022/02/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹地方法院前庭長吳振富，在職時使喚助理替他按摩和處理私事、冷嘲熱諷學習司法官、還語出歧視孕婦言詞，被職務法庭認定不適任判決免職、轉任司法事務官確定。過去遭到相同懲戒的司法官，不是退休就是請辭改當律師，從未有人接受轉降懲處，不過吳振富廿二日前往桃園地院報到，成為國內法官降轉司法事務官的第一人，薪水則從十八萬元降為十萬元。

吳振富已報到 薪水十八萬降為十萬

吳振富現年五十三歲，東吳大學法律研究所碩士，司法官學院卅八期結業。二○一九年公器私用案爆發後，俸級停留在三（最高一），本俸五萬三三○五元、專業加給九萬四二一○元、職務加給三萬六五二五元，共月領十八萬四千四十元；轉司事官後，降為公務員薦任九職等，年功俸七級，本俸五萬四百八十元、專業加給五萬八九七○元、月領十萬九四五○元，比法官原薪少了七萬四五九○元。

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在此之前，我國司法史上被免職、轉任其他職務的司法官，從未有人接受降轉為司事官，主因在於司法官是司事官上一級的「長官」，降級後，昔日同事變長官、下屬變同事，很難放下身段，調整心態也不容易。過去的同僚得知吳振富願意降為司事官，咸感意外。

庭長是學長免尷尬 再七年即可退休

司法實務界人士分析，吳振富薪水雖少了七萬多元，仍有十萬元，他七年後滿六十歲就可申請退休、領月退俸，屆時仍可轉入律師界，或許是他願意降轉的一項因素。

吳振富曾任竹院民事執行處庭長，桃院也將他分配到民執處，負責處理非訟事件，主要做支付命令、本票裁定、公示催告等偏重程序的事項。

吳振富至桃院報到情緒平和，未對事務分配有怨言。據了解，庭長是他的學長，也沒有司事官同僚是從竹院調來，大家相處起來不尷尬，未來表現如何仍待時間檢驗。

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