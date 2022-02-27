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    汰除審判劣法官 有待努力

    資料照

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    2022/02/27 05:30

    記者吳政峰／特稿

    施行十年的「法官法」，以保障法官身分來提高審判品質，但出包被判免職或撤職的司法官，許多是捲入刑事案件，被判轉職的七名司法官則多與私德有關，只有一名法官因案件遲延等問題丟職，沒有人因審判品質問題遭到淘汰，顯示現行汰劣機制，與民眾期待的淘汰恐龍法官仍有落差。

    司法經多年改革逐步走出威權，已確保法官的審判獨立，現今幾已無人敢干預法官審判，即便是判後糾錯、行政研閱，也要走得小心翼翼，深怕觸及審判獨立紅線。

    淘汰多因私德 審判品質幾無人監督

    法制特別保護法官的獨立地位，相對在淘汰機制上，司法機關顯得鄉愿，民眾最關心的「審判品質」幾乎無從監督，個案一旦遇到早有預斷、思考邏輯怪異或主觀不公正的法官，民眾只能含淚，或不得不繼續耗時間、心力和金錢，去上訴尋求救濟。

    職務法庭認定的「不適任」法官，通常都是有犯罪、私德瑕疵、情緒控管有問題、程序違誤等情，他們確實也不適任，但從來沒有人因為審判品質不佳而被移付懲戒，更遑論去職。

    然而，「認事用法」雖是審判獨立的保護傘，但當判決有明顯重大違誤、甚至侵害當事人的權益時，仍應「收傘」被約束與監督，絕非一句「可上訴救濟」就帶過。面對判決逸脫常理的法官，職務監督者應勇於提報、決定其「不適任」，不可裝聾作啞。

    司法院應正視，審判品質不該只有前端的判決精進，還要有後端的淘汰機制，以回應人民期待。

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