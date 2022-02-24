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    自由日日shoot》立法或有反彈 穿衣保命更重要

    基隆與東北角沿岸是磯釣熱門地，救難人員呼籲釣客要穿救生衣保平安。（資料照）

    基隆與東北角沿岸是磯釣熱門地，救難人員呼籲釣客要穿救生衣保平安。（資料照）

    2022/02/24 05:30

    〔記者吳昇儒／專題報導〕我國強制騎機車必須戴安全帽的法律規定，已上路二十四年多，當年一開始推動時，引發不少機車族反彈，至今仍有少數民眾認為，就算戴安全帽出車禍也仍有死亡可能；不過實務上，因為安全帽確有保護頭部之效，因此它的保命效果，比不戴要大得多。救難人員認為，如若推動磯釣時強制穿救生衣，初始也可能引發反彈，但為了人命安全，推動「穿衣保命」立法愈快愈好。

    時任萬芳醫院院長邱文達，一九九七年強力推動騎機車應戴安全帽政策，當時的市長陳水扁在台北施行，引發許多民眾反彈，但最終成功推動全民騎機車戴安全帽；時隔多年，如今仍有民眾要求釋憲，但人民觀念已普遍認同，騎機車發生事故時，安全帽確實大幅降低了騎士死亡率。

    新北市議員張錦豪指出，新北市包括東北角及北海岸等地區，不時傳出釣客落海事件，所以新北市政府訂定相關法規開罰，但他希望，能夠有專法要求釣客們穿著救生衣，畢竟進行磯釣活動風險較高，穿救生衣可大幅增加落海釣客獲救機會；他呼籲民眾要有安全意識，不僅保護自己，也不會讓自身疏失造成社會資源浪費。

    張錦豪也認為，若修訂新法規，初期也會像強制戴安全帽一樣，有許多民眾反彈，但兩者都是為了保護民眾生命安全，呼籲相關機關硬起來，趕緊推動立法。

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