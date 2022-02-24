自由日日shoot》沒穿救生衣落海 釣客8成回不來

2011年2月東北角西靈巖寺佛祖崖發生一起釣客落海事件，許姓釣客因穿著救生衣，落海後成功獲救（左圖）；另名宋姓釣客則因未穿救生衣，被救起時已無生命跡象（右圖）。（資料照）

2022/02/24 05:30

〔記者吳昇儒、邱俊福／專題報導〕我國為典型海島國家，不少國人熱愛海釣，相對釣客落海事件也時有所聞，可是不少人嫌麻煩悶熱、不愛穿救生衣；資深救難人員說，實際搜救情況顯示，有穿救生衣的海釣民眾，獲救存活機率至少七、八成，沒穿的人幾乎是九死一生，「除非運氣非常好，才有機會活下來」。

釣具好幾萬元都在買

幾千元保命卻不願花

海巡署統計，近十年來，平均每年有三百七十四人落海，當中約三成、一百多人是海釣民眾。現今海釣者雖三分之二有穿救生衣，但也顯示至少還約有三成的人未穿，而沒穿的人，落海死亡率接近八成，高得嚇人；以近幾年來看，平均每年約二十二人沒有救生衣救命而遇難。

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在新北市瑞芳經營皇家釣具店的老闆徐朝勝說：「一套釣具好幾萬元都在買，但有些釣客對於可保命的幾千元卻不願意花！」讓他非常感慨。救難人員則建議，主管機關似可比照政府當初推動騎機車戴安全帽的立法模式，強制要求釣客穿著救生衣，以確保生命安全。

二○一一年二月發生一件「生死一瞬間」的典型個案，兩名釣客在台灣東北角西靈巖寺佛祖崖遇浪襲落海，一人身著救生衣獲救，未穿的另一人救起時已無生命跡象。

原因是海面下一定是波濤洶湧，若沒穿著救生衣，身上無輔助浮力，很容易被海流捲向海底，過程中嗆水或撞礁岩昏厥，就幾乎難以活命；有穿的人靠著救生衣浮力，可迅速回到海面上，大幅增加獲救機會。

新北市政府二○○八年引用發展觀光條例的相關法令規定，對未穿救生衣及防滑釘鞋的釣客開罰，因為公告強制，近十年來已在轄內救回三十三條人命。不過最近觀光局認定引用法條有爭議，要求新北市府撤回公告。

新北引觀光條例開罰

觀光局認為有爭議

引用法令被中央主管機關認為有爭議，然而實務上，每年許多人因為海釣時的安全裝備不足而喪命。救難人員和一些法界人士認為，為了釣魚民眾生命安全，除勸導釣客要有安全意識外，最好由政府比照騎機車強制戴安全帽的規定，推動立法。

一旦立法後，再由負責岸際巡邏的海巡單位岸巡人員加強稽查，必能大幅減少落海者喪命的機率；至於一般溪釣或危險性較小的釣魚活動，則可依實際狀況另行考量。

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