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    自由日日shoot》穿救生衣落海 先往海中游避撞礁

    充氣式救生衣相對輕巧便利，遇水就會充氣。（記者吳昇儒攝）

    充氣式救生衣相對輕巧便利，遇水就會充氣。（記者吳昇儒攝）

    2022/02/24 05:30

    〔記者吳昇儒／專題報導〕救生衣主要分為泡棉式與充氣式，坊間在賣的多半是泡棉式救生衣，其中價格最便宜的，幾百元就買得到，但通常體積龐大、較重也比較悶熱，因此不少釣客不愛穿；充氣式救生衣較輕便，但整體價格比泡棉式略貴些，且要更換氣瓶，也令一些釣客望之卻步。

    開設釣具店數十年的徐朝勝，曾任新北市消防局瑞芳義消潛水搜救隊的首任分隊長，他說，多數人都知道，多穿一件救生衣，安全方面一定比不穿要好，但不少人抱持「不會那麼倒楣」心態，嫌泡棉式笨重、嫌充氣式貴，最後選擇不穿。

    徐朝勝表示，傳統泡棉式救生衣在價格上，相對於充氣式是便宜些，且設計上可設置許多口袋，方便放釣魚用工具，也不用擔心會被礁岩、藤壺割破的問題；但對釣客來說，泡棉式救生衣感覺笨重，如果要買材質透氣舒適、設計上較適合釣魚的款式，可能得花上五、六千元甚至更高，因為心存僥倖，所以許多釣魚民眾不想花錢買。

    有穿落海會較踏實

    但他提醒，一旦不慎落海，穿著救生衣心裡比較踏實，不會驚慌，因為知道有救生衣保護自己，此外，要記得先往海中游，避免被浪襲擊撞上岸邊礁岩。

    漁拓釣具基隆店店長陳信良說，充氣式救生衣的基本款價格，約二、三千元，雖泡棉式最便宜的不到千元，但對於釣魚的舒適度來說，充氣式較透氣舒適，且一落水會自動充氣，非常方便。

    別為省錢卻丟了命

    陳表示，充氣式救生衣的缺點是，氣瓶放久要換，大約二、三年換一支，且氣瓶擊發設計及外表材質也非常重要，他會推薦日本、台灣廠商的產品較有保障；網路上販售數百元的充氣救生衣，品質參差不齊，可別為了省錢而丟了性命。

    他們也特別提醒，除了救生衣，釣友們最好也戴安全帽、穿釘鞋，才能保護自身安全。

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