司法話題》法界建議：深度糾錯判決書

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2022/02/11 05:30

有法官判決理由不知所云、偷渡己見、剪貼他案…

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院啟動裁判品質提升方案，民間司法改革基金會董事長林永頌認為，看判決書類是第一步，可揪出部分問題，但有很多魔鬼藏在卷證資料中，建議日後可朝閱覽全卷宗的深度糾錯機制發展。

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林永頌分析判決書類的問題不少，有的是論理法則明顯悖於常識，譬如「瞬間移動」，被告未開車或搭計程車，五分鐘內卻移動十公里；有的是法律適用出了嚴重問題，見解錯誤；有的剪貼他案判決，牛頭不對馬嘴。

有的是偷渡無關緊要的個人意見，把判決書當臉書寫；有的判決理由不知所云，連律師看了都不知道法官想表達什麼；有的是不能拘役的徒刑判了拘役、不能緩刑的諭知緩刑；有的則是爭點釋明不清，或是預斷採單方見解。

閱覽全卷很耗時

可由上級審協助

林永頌認為，光看書類可找出部分錯誤，但是，有些問題則須對照卷證才能發現，例如，書類上寫被告持了一把刀，但證據內根本沒有這項物品；又或是書類寫著被告坦承犯罪，但筆錄上卻顯示被告始終否認犯案。因此他建議，未來應朝閱覽全卷的方式，建立深度糾錯機制。

林永頌強調，閱覽全卷屬精緻研閱，非常耗時，光憑院長做不來，司法院或許可請上級審隨機抽閱下級審案件，亦可考慮聘有聲望的資深退休法官負責，但研閱制度要建立標準作業程序，嚴格密封，才能維護司法威信。

抽查嚇阻懶法官

事後審閱屬正向

林永頌認為，抽查判決書對於疏懶法官有嚇阻效果，也呼籲法官要用高標準待己，只要用心、敬業，當事人在審理過程都感受得到，一位好的法官，應透過判決來爭取司法信賴。

另有法院院長說，他看到的審判缺失，還有計算民事賠償金額錯誤、不能假執行卻給予假執行、該通知被告陳述意見卻未踐行、強制辯護的案件沒有律師等情，若院長能及時發現通知法官裁定更正，或是請求檢察官上訴，都是事後補救的措施，因此他認為事後審閱制度整體而言屬於正向。

檢察一體可把關

檢方書類較穩定

至於同為司法官的檢察官，因為檢察界有「檢察一體」制度，起訴書或不起訴書等書類，均要交主任、甚至檢察長層層把關，品質相對穩定。

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