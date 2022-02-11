司法話題》爭議傷司法／把判決書當臉書 張冠李戴毀人生

有法官把判決書當成個人臉書，任意添加與案件無關內容，甚至有法官漫不經心，複製貼上他案判決，荒腔走板的行為，怎麼讓百姓相信司法。（資料照）

2022/02/11 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法官倫理規範開宗明義指出，法官應以公正、客觀、中立的態度執行職務，不得有損及人民對於司法信賴的行為，卻有法官把判決書當成個人臉書，任意添加與案件無關內容，甚至有法官漫不經心，複製貼上他案判決，荒腔走板的行為，怎麼讓百姓相信司法。

有人拿判決書轟同事

台東地院前民事庭法官郭玉林在職時，不滿同院刑事庭法官吳俐臻的宿舍晚上傳出鋼琴聲，並質疑吳父把宿舍旁的庭園當菜園用、用公家自來水洗車，竟在一起承審的國有財產署補償金民事簡易判決書中，用三分之一的篇幅批判吳家人。

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郭玉林還提到台東地院重刑事甚於民事、參審模擬法庭耗損司法資源、不重視民庭的影印機需求等與案件無關的事情，讓收到判決書的當事人一頭霧水。雖然法官評鑑委員會建議免職，但職務法庭判罰俸五月。

有人複製貼上判錯刑

橋頭地院前法官張俊文承審一起酒駕案，被告歐男酒測值○．三三毫克，他竟複製貼上另起酒駕案蘇姓被告的犯罪事實、理由、案號、主文，酒測值翻倍成為○．七五，通篇僅姓名、住址及年籍資料正確，還依此判刑四月，併科罰金一萬元。歐男也沒注意判決有誤，全案確定。職務法庭另發現他五年內裁定更正了三十八件判決，出錯率過高，判罰俸三月。

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