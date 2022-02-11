司法話題》法官自評：癥結在工作態度

針對判決書的品質，台北地院一名法官表示，癥結應在於工作態度，「主要是有沒有身為法官的一份心」。（資料照）

2022/02/11 05:30

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕對於司法院實施裁判品質提升方案，台北地院一名法官表示，癥結應在於工作態度，「主要是有沒有身為法官的一份心」，撰寫判決時多留意就能避免很多不必要爭議。高等法院一名資深法官則指出，法官的案件「多到爆」且人力不足，才是影響裁判品質的重要因素。

有法官認為 案件多到爆

北院院長黃國忠表示，裁判品質提升方案屬事後糾錯制，以避免往後再犯，不會影響已做成的判決，違誤之處應由上級審審酌修正，不會踩到審判獨立紅線。

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不過，有高院資深法官認為，要院長每月研閱每位法官一篇判決，只怕是異想天開，何況判決書寫得好不好，和裁判品質不能劃上等號，例如民事庭法官若調解得好，即可達到解決糾紛目的，但每件判決書不一定都寫得好。

還有法官說，「出包」的法官畢竟是極少數，不代表全國法官裁判品質不好，但是案件量太多，人力不足，會影響裁判品質，過去幾年雖有增加法官人力，但還是不足。

高院一位庭長表示，以高院為例，法官每月平均分到十多件案件，負荷太重，若以目前法官人力，每月新收案在八件以內，較為理想，也能兼顧裁判品質。

北院一位法官則說，現代法官素質、學養已大幅提升，法官養成教育、專業證照制度也更健全，但判決仍會偶傳出包，癥結在於工作態度的問題，只要有心、多付出一些，撰寫判決時再多幾分留意，就能避免很多不必要的爭議。

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