自由日日shoot》OPI指緣油1600賣12元 中國假貨侵權2千萬 賣全台

OPI台灣總代理教你辨真偽

2022/02/11 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕近幾年美甲產業興起，各地美甲店生意興旺，適逢疫情期間，也吹起居家美甲風潮，從事網拍的卅九歲蔡姓男子卻自中國阿里巴巴網站，以台幣五元不等的低價，大量購入涉嫌仿冒美國知名指甲彩繪品牌OPI指緣油（原價五百五十元至一千六百元 ） ，再以九至十二元的銅板價販售，五個月內賣出四萬五千多支，不法所得逾五十萬元，警方在拍賣平台發現竟有打到骨折的離譜價格，循線逮捕蔡男，估計侵權市值約二千多萬元，昨依違反商標法函送法辦。

依違反商標法送辦蔡男

據了解，這些假指緣油買家涵蓋全台包括六都等縣市，連金門、澎湖都有，假貨銷往新北市最多，其次有三百筆交易流向桃園市，警方將仿品送請高市衛生局檢驗，釐清有無含超標的汞、鉛、砷、鎘重金屬含量，及有無化學毒物反應，並追查有無流入美甲下游或相關產業。

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假貨銷往新北市最多

保二總隊曾姓女警是愛用OPI的粉絲，她上蝦皮拍賣平台巡邏，突然有最愛的美甲產品秀在網路頁面，喊出打到骨折的真品，一支售價一千六百元的OPI指緣油，竟只賣十二元，身為粉絲的她幾乎可以百分百確認是假品，保二偵三隊組成專案，日前持搜索票前往蔡男的倉庫內，查扣三萬九千多支指緣油，警方把查扣的指緣油送總代理商確認是仿品，蔡男落網辯稱，不知賣到假貨。

女警是OPI粉絲 網巡揭發

警方表示，蔡男認為消費者對OPI指緣油的需求量大增，他上中國網站，真品原價五百五十元至一千六百元的十五種不同香味OPI指緣油，竟能以五至七元價格批到貨，再以每支十二元不等價格，在蝦皮拍賣平台販售牟取暴利。

警方調查，蔡男的成本相當低，短短五個月內，累計售出四萬五千支，犯罪不法所得達五十萬元，侵權市值初估約二千多萬元。

據了解，該指緣油擦拭於指甲尚無異狀，味道乍聞雖有水果香甜味，久了會出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香的味道有別，極可能經由手足皮膚吸收進入人體，愛美人士不得不慎。

美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的！警方查獲美國知名美甲品牌OPI 仿品。 （記者黃良傑翻攝）

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