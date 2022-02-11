為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》劣質指甲油 恐重金屬中毒傷肝腎

    美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的！警方查獲美國知名美甲品牌OPI 仿品。 （記者黃良傑翻攝）

    美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的！警方查獲美國知名美甲品牌OPI 仿品。 （記者黃良傑翻攝）

    2022/02/11 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕使用來路不明的廉價化妝品、指甲油或指緣油等，雖然省了荷包，對身體的危害卻難以彌補，高雄長庚醫院腎臟科主治醫師蔡凱帆表示，這些產品若含有重金屬、甲苯、塑化劑等，不經意由口腔食入，長期易傷害人體。

    蔡凱帆指出，汞、鉛、砷、鎘等重金屬多被廉價彩妝品、指甲油使用在調色、定色上，若是鉛中毒，會危害人體的神經系統，濃度過高會造成反應遲緩、肝腎出問題；鎘則會傷害腎臟功能、骨質變化，早期症狀都不明顯，等發現時大多中毒已深，因此，若出現尿量減少、全身無力、記憶減退等症狀，建議到醫院做血液、尿液檢驗，查驗是否有重金屬中毒的可能。

    至於指甲油或指緣油若含甲苯或甲醛超標，蔡凱帆說，會造成皮膚乾燥、刺激黏膜、紅腫等，若含有塑化劑，則會產生環境荷爾蒙，影響人體的內分泌、甲狀腺和生育能力等，不得不小心。

    蔡凱帆提醒，這些有毒物質通常是食用而造成傷害，例如塗來路不明的指甲油、指緣油，手拿東西吃時，不經意就會將這些有毒物質吃下肚，建議應選擇有信譽的品牌，勿因貪小便宜購買來路不明的商品，亦可查看彩妝品的成分、檢驗證明等，以免得不償失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》OPI指緣油1600賣12元 中國假貨侵權2千萬 賣全台
    2022/02/11 05:30

    自由日日shoot》OPI指緣油1600賣12元 中國假貨侵權2千萬 賣全台

    心血管疾病怕打疫苗？雙疫苗建議打

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播