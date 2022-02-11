自由日日shoot》劣質指甲油 恐重金屬中毒傷肝腎

美甲聖品指緣油離譜骨折價都是假的！警方查獲美國知名美甲品牌OPI 仿品。 （記者黃良傑翻攝）

2022/02/11 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕使用來路不明的廉價化妝品、指甲油或指緣油等，雖然省了荷包，對身體的危害卻難以彌補，高雄長庚醫院腎臟科主治醫師蔡凱帆表示，這些產品若含有重金屬、甲苯、塑化劑等，不經意由口腔食入，長期易傷害人體。

蔡凱帆指出，汞、鉛、砷、鎘等重金屬多被廉價彩妝品、指甲油使用在調色、定色上，若是鉛中毒，會危害人體的神經系統，濃度過高會造成反應遲緩、肝腎出問題；鎘則會傷害腎臟功能、骨質變化，早期症狀都不明顯，等發現時大多中毒已深，因此，若出現尿量減少、全身無力、記憶減退等症狀，建議到醫院做血液、尿液檢驗，查驗是否有重金屬中毒的可能。

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至於指甲油或指緣油若含甲苯或甲醛超標，蔡凱帆說，會造成皮膚乾燥、刺激黏膜、紅腫等，若含有塑化劑，則會產生環境荷爾蒙，影響人體的內分泌、甲狀腺和生育能力等，不得不小心。

蔡凱帆提醒，這些有毒物質通常是食用而造成傷害，例如塗來路不明的指甲油、指緣油，手拿東西吃時，不經意就會將這些有毒物質吃下肚，建議應選擇有信譽的品牌，勿因貪小便宜購買來路不明的商品，亦可查看彩妝品的成分、檢驗證明等，以免得不償失。

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