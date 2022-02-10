為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒販掏槍要火併 警快速打掉槍 逮2嫌

    警方將田姓男子移送 法辦，並查扣手槍、 毒品、贓款等證物。 （記者徐聖倫翻攝）

    警方將田姓男子移送 法辦，並查扣手槍、 毒品、贓款等證物。 （記者徐聖倫翻攝）

    2022/02/10 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕有多起毒品前科的四十八歲田姓男子，長期在桃園、新北交界遊走販毒，新北市警刑警大隊掌握相關情資並蒐證，上月中旬喬裝毒品買家，相約桃園某汽車旅館準備甕中捉鱉，未料田嫌與姜姓同夥抵達車庫時看出警方身分，當即掏槍準備開火，所幸員警眼明手快以警棍打掉手槍，順利制伏田嫌等兩人送辦。

    警方調查，田嫌平時以擺攤賣成衣，完全看不出是個毒販，他可能欠賭債，又身染毒癮，加上妻小的生活開銷，導致入不敷出，乾脆自己開始販毒。

    據悉，田嫌長期在桃園市龜山、新北市林口、新莊等多地販毒，也因毒品案進出監獄多次，販毒手法多為在網路聊天室以暗語賣毒，與買方談好後利用通信軟體相約面交。

    警方經掌握情資蒐證，進而發現田嫌還持有槍枝以防黑吃黑，上月十七日警方透過手機通信軟體喬裝毒品買家，約田嫌在桃園市龜山區萬壽路某汽車旅館交易，企圖一舉將其逮捕。

    田嫌開車載著四十一歲姜姓男子抵達汽車旅館，員警下樓後被田嫌認出，田嫌下車立刻將手伸入外套內掏出手槍，幸好員警眼明手快，馬上掏出警棍往田嫌右手一敲，手槍應聲落地，田嫌與姜嫌隨即被制伏在地。

    警方在田嫌車上搜出海洛因、安非他命毒品與贓款十四萬元，另扣下改造手槍、子彈三十七發，警方訊後依毒品、槍砲等罪嫌，將田、姜兩人移送法辦。

    警方將田姓男子移送 法辦，並查扣手槍、 毒品、贓款等證物。 （記者徐聖倫翻攝）

    警方將田姓男子移送 法辦，並查扣手槍、 毒品、贓款等證物。 （記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播