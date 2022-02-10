毒販掏槍要火併 警快速打掉槍 逮2嫌

警方將田姓男子移送 法辦，並查扣手槍、 毒品、贓款等證物。 （記者徐聖倫翻攝）

2022/02/10 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕有多起毒品前科的四十八歲田姓男子，長期在桃園、新北交界遊走販毒，新北市警刑警大隊掌握相關情資並蒐證，上月中旬喬裝毒品買家，相約桃園某汽車旅館準備甕中捉鱉，未料田嫌與姜姓同夥抵達車庫時看出警方身分，當即掏槍準備開火，所幸員警眼明手快以警棍打掉手槍，順利制伏田嫌等兩人送辦。

警方調查，田嫌平時以擺攤賣成衣，完全看不出是個毒販，他可能欠賭債，又身染毒癮，加上妻小的生活開銷，導致入不敷出，乾脆自己開始販毒。

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據悉，田嫌長期在桃園市龜山、新北市林口、新莊等多地販毒，也因毒品案進出監獄多次，販毒手法多為在網路聊天室以暗語賣毒，與買方談好後利用通信軟體相約面交。

警方經掌握情資蒐證，進而發現田嫌還持有槍枝以防黑吃黑，上月十七日警方透過手機通信軟體喬裝毒品買家，約田嫌在桃園市龜山區萬壽路某汽車旅館交易，企圖一舉將其逮捕。

田嫌開車載著四十一歲姜姓男子抵達汽車旅館，員警下樓後被田嫌認出，田嫌下車立刻將手伸入外套內掏出手槍，幸好員警眼明手快，馬上掏出警棍往田嫌右手一敲，手槍應聲落地，田嫌與姜嫌隨即被制伏在地。

警方在田嫌車上搜出海洛因、安非他命毒品與贓款十四萬元，另扣下改造手槍、子彈三十七發，警方訊後依毒品、槍砲等罪嫌，將田、姜兩人移送法辦。

警方將田姓男子移送 法辦，並查扣手槍、 毒品、贓款等證物。 （記者徐聖倫翻攝）

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