為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    《南投》代鄉長之子蓋違建 遭質疑倚仗權勢

    2022/01/18 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉伴天聊露營區，遭爆料私建二棟歐式民宿，由於業者是國民黨籍代理鄉長張子孝的兒子，遭質疑以權勢蓋違建，痛批是「顏家南投版」，縣府建設處獲報，昨已正式發函鄉公所查報違建，並依建築法開罰及限期補照，張子孝則強調，兒子有錯就罰，一視同仁，也會儘快針對露營區及建築申請補照合法，至於被指為「顏家翻版」實在言過其實。

    建設處已發函公所依法查報

    仁愛鄉新生村眉原部落伴天聊露營區占地逾五公頃，二○一六年初開業至今，園區有五十三個營位供遊客汽車露營，日前遭人爆料園區增建兩棟斜屋頂歐式建築，未向仁愛鄉公所申請建照，業者張江就是代理鄉長張子孝的兒子，質疑倚仗權勢蓋違建。

    縣府建設處昨已正式發函鄉公所依法查報違建，公所建設課人員最快今、明天就會前往現勘，查報結果也會送縣府查處。縣府建設處表示，可依建築法處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並限期一個月內申請補照，若請照未成將要求持有人拆除，或依規定列管排定拆除。

    將申請補照 張子孝：兒子有錯就罰

    業者張江指出，目前全台露營區都面臨管理權責不明的問題，他擔任原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會副理事長，積極推動催生露營區相關母法，現階段將朝申請休閒農場，再根據相關法規申請讓建物補照合法；至於這兩棟建築是採輕建築與高架，目前僅供自己或親友居住。

    但有網友PO照分享建築內部相關陳設，建築的樓梯入口鋼樑上有「非住宿房客禁止進入」字樣，是否有營業行為，由相關單位調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播