《南投》代鄉長之子蓋違建 遭質疑倚仗權勢

2022/01/18 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉伴天聊露營區，遭爆料私建二棟歐式民宿，由於業者是國民黨籍代理鄉長張子孝的兒子，遭質疑以權勢蓋違建，痛批是「顏家南投版」，縣府建設處獲報，昨已正式發函鄉公所查報違建，並依建築法開罰及限期補照，張子孝則強調，兒子有錯就罰，一視同仁，也會儘快針對露營區及建築申請補照合法，至於被指為「顏家翻版」實在言過其實。

建設處已發函公所依法查報

仁愛鄉新生村眉原部落伴天聊露營區占地逾五公頃，二○一六年初開業至今，園區有五十三個營位供遊客汽車露營，日前遭人爆料園區增建兩棟斜屋頂歐式建築，未向仁愛鄉公所申請建照，業者張江就是代理鄉長張子孝的兒子，質疑倚仗權勢蓋違建。

請繼續往下閱讀...

縣府建設處昨已正式發函鄉公所依法查報違建，公所建設課人員最快今、明天就會前往現勘，查報結果也會送縣府查處。縣府建設處表示，可依建築法處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並限期一個月內申請補照，若請照未成將要求持有人拆除，或依規定列管排定拆除。

將申請補照 張子孝：兒子有錯就罰

業者張江指出，目前全台露營區都面臨管理權責不明的問題，他擔任原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會副理事長，積極推動催生露營區相關母法，現階段將朝申請休閒農場，再根據相關法規申請讓建物補照合法；至於這兩棟建築是採輕建築與高架，目前僅供自己或親友居住。

但有網友PO照分享建築內部相關陳設，建築的樓梯入口鋼樑上有「非住宿房客禁止進入」字樣，是否有營業行為，由相關單位調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法