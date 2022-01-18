聲請釋憲／「漢父原母」爭取女兒原民身分

7歲女童吳若韶的父親吳欣陽律師、母親鄭川如副教授替女兒聲請釋憲，並親自赴憲法法庭答辯。（記者楊國文攝）

2022/01/18 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭昨首度開庭審理原住民身分法釋憲案，三名聲請人的律師和主管機關原民會，各進行「違憲」、「合憲」的兩輪激烈論辯攻防，聲請人七歲吳姓女童的母親，台北教育大學、輔大副教授鄭川如，還以原住民母親的身分，陳述在原住民身分法的限制下，原民家庭取得原民身分的難處，聲請人及原民會各有主張，攻防激烈。

聲請人吳姓女童的母親鄭川如，為太魯閣族原住民、父親吳欣陽律師為漢人，吳姓女童因從父姓，申請登記為原住民遭戶政事務所駁回，行政訴訟敗訴，父母替她聲請釋憲。

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另兩名聲請人為，有泰雅族血統的九十三歲婦人吳陳春桃、劉陳春梅姊妹，主張承繼祖母原住民血統，戶政事務所認定，兩人的祖父不是原住民，父女承襲祖父的漢人姓氏，未從祖母姓，被撤銷原住民身分。

當大法官提出，原住民和非原住民所生子女，需要選擇原住民一方的姓，或傳統名字，才能取得原住民身分，聲請人立場為何？鄭川如表示，限制「漢父原母」子女從母姓才能取得原民身分，對原住民母親是重大壓力，她從漢姓「鄭」，是早期政府對父執輩原住民任意配發漢姓，又因為對原住民歧視，導致沒有太魯閣族名字，也無法替女兒取原住民名字。

律師吳欣陽強調，原住民身分法規定是以漢族思維，要求像他女兒的原住民血統小孩，以悖於原住民傳統方式取得原住民身分，造成九萬多名原住民母親，無法將原住民身分傳承給小孩。

而吳陳春桃兩姊妹委託的原住民律師馬潤明表示，具原住民血統即應自由決定取得原住民身分，但該規定以原住民姓名當成取得身分的條件，已侵害憲法保障的人性尊嚴，人格、平等權都受侵害，已違憲。

原民會︰原民身分法規定採「血統主義」兼「認同主義」

原民會指出，原民身分法規定採「血統主義」兼採「認同主義」，賦予具原住民血統的國人有自我決定認同的選擇權利，據統計，「漢父原母」子女有六成四八取得原住民身分，且逐漸增長，表示對原住民身分認同的增長，應合憲，國家人權委員會也採合憲見解。

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