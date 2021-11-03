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    首頁　>　社會

    準司法官耍官威辱警 考評不及格 自動離訓

    韓姓學習司法官辱警，司法官學 院考評會決議將韓男成績評為不 及格。 （資料照）

    韓姓學習司法官辱警，司法官學 院考評會決議將韓男成績評為不 及格。 （資料照）

    2021/11/03 05:30

    依妨害公務罪緩起訴一年

    〔記者錢利忠／台北報導〕韓姓男子剛通過司法官特考，是正在司法官學院受訓的「準司法官」（學習司法官），日前韓男在北市的餐廳聚會，酒後見老闆娘的男友對小孩動粗，報警後警方到場，他抓警方的包還辱罵員警，甚至「耍官威」嗆「我是台北地檢署的」，台北地檢署考量他已與員警和解，昨依妨害公務罪將他緩起訴一年；事後，司法官學院考評會決議將韓男成績評為不及格，韓男則主動申請離訓。

    法務部司法官學院負責新進司法官（法官及檢察官）的職前養成訓練。

    檢方調查，韓男原是司法官學院六十二期受訓學員，上月九日晚上，他與學長及學長的女友到北市大安區的餐廳聚餐，幾杯黃湯下肚後，韓男在餐廳內小睡片刻，卻被吵鬧聲響吵醒，當時他見餐廳老闆娘的男友在打老闆娘的小孩，遂請學長的女友報警處理。

    警方到場後，韓男原想大事化小，但餐廳老闆娘的小孩卻引領警方進入餐廳，當時已帶醉意的韓男，質疑警方沒搜索票就進入餐廳，與警方爆發口角，他一時情緒失控，涉嫌對劉姓、邱姓兩名員警爆「三字經」。

    爆粗口嗆「我是台北地檢署的」

    兩警詢問韓男的身分時，他一度嗆說「我是司法官學院的學習檢察官」，警方接著問他，是在哪個地檢署擔任學習司法官？他再回說：「我是台北地檢署的」，韓男被依涉嫌妨害公務罪送辦。

    韓男違司法官學院學員守則

    韓男酒醉鬧事嗆警的消息曝光後，司法官學院隨即召開考評會，考量其言行已違反「司法官學院學員守則」，決議將他的品德學識成績評為不及格。

    捐款、和解 兩警撤告

    另外，韓男因涉嫌對獲報到場的劉姓、邱姓警員爆粗口，被兩警控告妨害名譽，他事後已與劉員達成八萬元和解，並依邱員要求，捐款六萬元給喜憨兒基金會，因此獲兩警撤告，此部分檢予以不起訴。

    韓男涉嫌妨害公務罪部分，檢方考量他已與員警和解，將他緩起訴一年，條件是須支付國庫三萬元。

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