酒駕累犯掰有夢遊症 法官不採信判1年7月

許男因側柱未踢起，被警查獲酒駕。（示意圖，記者顏宏駿攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/02 10:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是一失足成千古恨！家住彰化縣和美鎮的許男2019年間曾犯酒駕，被判7月入獄服，出獄後5年內不得再犯，但去年12月間騎機車，車側柱卻忘了踼起，被巡邏的員警看到，員警趨前好意提醒他把側柱踼起，意外聞到濃濃的酒味，對其進行酒測，酒測值高達0.66，這下因為是累犯，必須加重其刑1/2。

不到一個月他被通知到派出所領取上次判決文書，又被警方聞到渾身酒味，酒測值再度超標，2次酒駕加起來，他被判刑1年7月。

請繼續往下閱讀...

許男連續2次酒駕，必須付出慘痛的代價，但他為了避免入獄，案件審理時仍想盡各種理由，希望說服法官不要加重其刑，包括掰稱自己有夢遊症，經常不知道自己在做什麼！他還拿出醫院的檢驗報告書，顯示自己因失眠，服用柔沛（失眠藥），此藥物可能會有夢遊告患有原發性失眠症，他2次酒駕都在晚間，就是因為先服藥再出門，「完全不知道自己在騎機車」。

但法官表示，被告雖有提出上開診斷書，但對於本案被告行為時之意識狀態，並無直接關連性，而無從證明被告本案行為時是否有處於夢遊狀態。且觀察警方的執法影像，被告被要求吹氣、嗽口都有做出相應的動作，再加上做筆錄，顯示被告仍有能力思考，夢遊不予採信。審酌被告迭經偵審教訓，竟仍於一個月之期間內，先後犯2次酒駕案，顯見其未能悔改並記取教訓，因此判處1年7月徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法