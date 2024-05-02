剪輯並散布選務人員作票假影片 調查局抓到了

李男將2部不同時序的影片，故意剪輯合成呈現「唱票員喊1號、記票員畫記2號」，意圖誤導民眾有選務人員偏袒特定候選人。（圖由調查局提供）

2024/05/02 10:42

〔記者王定傳／新北報導〕今年總統大選開票期間，TikTok等網路社群平台大量流傳多部影片，指中選會選務人員作票、選務不公；其中，1則短影音影射台南市東區第1340號投開票所選務人員作票，經鑑識發現是剪接不同時序的影像，台北地檢署及調查局積極溯源偵辦，追出是台南1名李姓上班族所為，他坦承確實有刻意剪輯合成。

調查局指出，這部影片其實是合成2部不同時序的影片，1個是唱票員喊1號（民眾黨總統候選人柯文哲的選舉號次），另1個是記票員畫記2號（民進黨總統候選人賴清德的號次），經剪輯合成後故意呈現「唱票員喊1號、記票員畫記2號」，意圖誤導民眾有選務人員偏袒特定候選人。

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為穩定社會大眾不安情緒，遏止不實選舉假訊息影響選舉公正性，北檢檢察官指揮調查局資安工作站經溯源調查，確認這部不實影片是出自台南市李男的TikTok帳號，並於今年4月22日約談到案，他坦承確剪輯合成影音。

調查局指出，李男將影片公開發布至個人TikTok帳號、YouTube頻道帳號及中國抖音帳號，致大量網民觀看後心生不滿，甚至進一步遭轉傳至Dcard、Facebook及YouTube等社群平台激化網路聲量，並產生諸多攻擊言論；其所為足以致生損害中選會與選務人員名譽，涉誹謗罪嫌，並嚴重傷害國人對選舉公正性信賴。

調查局重申，我國總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及刑法，均已規範製作或散播選舉相關不實訊息須負刑事責任，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息確實查證，切勿任意製作或轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

李男散布不實影片，導致許多民眾轉傳誤會。（圖由調查局提供）

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