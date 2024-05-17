為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「投資大師」加「美女助理」攻勢 台中男差點暈船失金

陳男（圖左）想匯款20萬元，銀行職員懷疑他受騙而報警。（警方提供）

陳男（圖左）想匯款20萬元，銀行職員懷疑他受騙而報警。（警方提供）

2024/05/17 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第一分局今天（17日）公布一起「假股票投資、真詐財」個案，39歲陳姓男子於臉書認識自稱「投資老師」的何姓男子，對方介紹他認識年輕漂亮的小助理，大師與美女助理不斷慫恿他掏錢投資股票，保證獲利豐厚，陳男本月13日（本週一）要把20萬元匯款給對方，警方到場攔阻，他不願相信「投資大師、美女助理都是騙子」，員警苦勸他到合法券商下單買股票，他才同意放棄匯款。

一分局大誠分駐所警員潘俊廷、王郁桑、卓明祥於上述時間，接獲銀行人員通報，3名員警趕赴銀行，銀行職員說，陳男在臉書廣告上認識自稱「投資老師」的何男，何男保證把錢匯給他，他可以代操作股票，絕對獲利豐厚，何男又引導陳男，加入照片是年輕美女的小助理所管理的一個LINE群組「實戰秘笈班」，美女助理強調絕對穩賺不賠，要求陳男先匯款20萬元。

上述「假股票投資、真詐財」的行騙手法，是投資人把錢匯款到指定帳戶，這些錢會被車手領光或轉匯，投資人血本無歸，銀行人員立刻報警，員警在現場分享近期投資詐騙的許多新聞案例，陳男還是狐疑說，自己確實想投資一些股票，他很難相信投資大師、美女助理全都是騙子，尤其是女助理如此年輕貌美，怎麼會是騙子？

員警見他似乎有點暈船，一再對他強調若有購買股票需求，向合法券商下單即可，不需要找人代為操作，陳男聽完員警案例分享後，得知自己差點就落入詐騙設計的圈套中，當場放棄匯款，成功保住存款。

陳男不敢相信，如此年輕貌美的小助理，竟然是假投資真行騙的騙子。（警方提供）

陳男不敢相信，如此年輕貌美的小助理，竟然是假投資真行騙的騙子。（警方提供）

自稱是投資大師的何姓男子，慫恿陳男加入名為「實戰秘笈班」的LINE群組。（警方提供）

自稱是投資大師的何姓男子，慫恿陳男加入名為「實戰秘笈班」的LINE群組。（警方提供）

陳男透過臉書認識自稱是投資大師的何姓男子。（警方提供）

陳男透過臉書認識自稱是投資大師的何姓男子。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台人赴日詐騙 操盤手在中國
2024/05/17 05:30

台人赴日詐騙 操盤手在中國
自由廣場》新政府優先打詐 讓人民有感！
2024/05/16 05:30

自由廣場》新政府優先打詐 讓人民有感！
法官石育恩幫涉詐律師鄭鴻威藏300萬 橋頭地院送評鑑委員會
2024/05/16 20:37

法官石育恩幫涉詐律師鄭鴻威藏300萬 橋頭地院送評鑑委員會
苗警祭獎勵 金融及超商阻詐見成效
2024/05/17 05:30

苗警祭獎勵 金融及超商阻詐見成效
詐騙老招還是有用！ 「猜猜我是誰」差一點又要騙走20萬
2024/05/16 11:43

詐騙老招還是有用！ 「猜猜我是誰」差一點又要騙走20萬
假律師2度幫同間企業打官司 法官察覺有異才戳破騙局
2024/05/16 12:41

假律師2度幫同間企業打官司 法官察覺有異才戳破騙局
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播