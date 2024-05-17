「投資大師」加「美女助理」攻勢 台中男差點暈船失金

陳男（圖左）想匯款20萬元，銀行職員懷疑他受騙而報警。（警方提供）

2024/05/17 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第一分局今天（17日）公布一起「假股票投資、真詐財」個案，39歲陳姓男子於臉書認識自稱「投資老師」的何姓男子，對方介紹他認識年輕漂亮的小助理，大師與美女助理不斷慫恿他掏錢投資股票，保證獲利豐厚，陳男本月13日（本週一）要把20萬元匯款給對方，警方到場攔阻，他不願相信「投資大師、美女助理都是騙子」，員警苦勸他到合法券商下單買股票，他才同意放棄匯款。

一分局大誠分駐所警員潘俊廷、王郁桑、卓明祥於上述時間，接獲銀行人員通報，3名員警趕赴銀行，銀行職員說，陳男在臉書廣告上認識自稱「投資老師」的何男，何男保證把錢匯給他，他可以代操作股票，絕對獲利豐厚，何男又引導陳男，加入照片是年輕美女的小助理所管理的一個LINE群組「實戰秘笈班」，美女助理強調絕對穩賺不賠，要求陳男先匯款20萬元。

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上述「假股票投資、真詐財」的行騙手法，是投資人把錢匯款到指定帳戶，這些錢會被車手領光或轉匯，投資人血本無歸，銀行人員立刻報警，員警在現場分享近期投資詐騙的許多新聞案例，陳男還是狐疑說，自己確實想投資一些股票，他很難相信投資大師、美女助理全都是騙子，尤其是女助理如此年輕貌美，怎麼會是騙子？

員警見他似乎有點暈船，一再對他強調若有購買股票需求，向合法券商下單即可，不需要找人代為操作，陳男聽完員警案例分享後，得知自己差點就落入詐騙設計的圈套中，當場放棄匯款，成功保住存款。

陳男不敢相信，如此年輕貌美的小助理，竟然是假投資真行騙的騙子。（警方提供）

自稱是投資大師的何姓男子，慫恿陳男加入名為「實戰秘笈班」的LINE群組。（警方提供）

陳男透過臉書認識自稱是投資大師的何姓男子。（警方提供）

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