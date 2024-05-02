不爽男友和前女友聯絡 女怒嗆「拿強力膠把你嘴黏起來」慘了

高雄張姓女子不滿男友還跟前女友連絡，竟怒嗆對方「拿強力膠把你嘴巴黏起來」。示意圖。（資料照，記者翻攝）

2024/05/02 10:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓女子偷看男友手機，發現男友和前任女友黎女保持連絡還常有互動，張女醋罈打翻，用男友的帳號怒嗆黎女「拿強力膠把你嘴巴黏起來」，黎女心生畏懼報警，高雄地院依恐嚇危害安全罪判張女拘役20日，得易科罰金。

判決指出，2023年7月間，張姓女子發現林姓男友常抱著手機不放，不知道在跟誰聊天，還一直看著手機傻笑，張女心生懷疑，於是偷偷查看男友手機，結果發現男友不但和前任女友黎女保持連絡，兩人互動還相當頻繁。

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張女醋勁大發，直接用男友的通訊軟體帳號，傳訊怒嗆黎女「我在叫人拿強力膠把你嘴巴黏起來，應該很好玩，在靠杯一點連鼻子一起黏」、「我說只有你會死就是只有你會去死，懂？」

黎女看到訊息後，一開始還莫名其妙，以為是林男錯頻，經追問後，黎女才驚覺自己惹到張女，讓她擔心自身安危，報警處理。

高雄地院審理時，張女坦承犯行，但沒有跟黎女達成和解，也沒有取得對方諒解，法官認為她僅因男友與前女友仍有聯繫，卻不思以理性、和平方式溝通，傳訊恐嚇他人，造成對方心生畏懼，精神上受有相當程度痛苦，因此依恐嚇危害安全罪判張女拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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