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    首頁　>　社會

    法界建議／一犯再犯 預防性羈押

    跟騷示意圖

    跟騷示意圖

    2021/11/01 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕社會上不時傳出有保護令的家暴被害人，依然飽受加害人騷擾而憂懼不已的情形，法界人士建議，被害者積極蒐證對方各項侵害行為，明確向檢警表達深受其害，甚至恐有生命危害之虞，希望能予羈押，實務上檢察官十分願意傾聽家暴被害者的意見，若被告一犯再犯、手段嚴重，檢方有極高機率會依家暴防治法的規定予以預防性羈押。

    律師鄭遠翔建議家暴被害者：「不要隱忍、積極蒐證、尋求檢警或法律協助」；他說，家暴防治法規定，被告違反保護令罪嫌重大且有反覆實施之虞，可預防性羈押，但被告第一次違反保護令時，檢察官無法馬上聲押，通常是先告誡，被告置之不理，檢察官再視情節決定是否聲押。

    律師建議積極蒐證侵害行為

    律師鍾維翰建議被害者善用APP軟體，蒐證被告的語音騷擾，文字部分則保存即可；他說，實務上檢察官十分願意傾聽被害者的意見，若覺得被告行為已嚴重影響生活，甚至恐對生命造成危險，警詢時即明確表達希望聲押被告的訴求，檢方會視犯罪頻率、次數、手段嚴重性等決定是否聲押。

    檢會視犯罪頻率嚴重性提聲押

    律師黃祿芳說，短時間內一犯再犯，尤其被害者已多次報案紀錄，被告仍不知悔改者，容易被認為有反覆實施之虞；不過羈押必要性方面，法官通常會綜合被告犯行嚴重程度、犯後態度等各項因素來判斷，不同法官的標準可能有所差異。

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