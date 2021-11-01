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    恐怖人夫嗆「不放過妳」尾隨狂叩傳訊8百通 起訴

    傳簡訊恐嚇示意圖

    傳簡訊恐嚇示意圖

    2021/11/01 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名恐怖人夫，不甩法院裁定他不得騷擾妻子的禁令，今年一月至八月間無所不用其極擾妻，包括駕車緊盯尾隨、直衝住所不斷按電鈴或到妻子店鋪對她碎念，甚至狂叩近八百通電話及簡訊，嗆：「用家暴令來讓我無法對妳怎樣是嗎？如果這樣想那妳就真的太天真了」；新北地檢署依違反家庭暴力防治法起訴吳男。

    新北檢依家暴法起訴

    檢方調查，吳男不理會民事通常保護令限制，涉從今年一月至四月間，打了一九六通電話給林姓妻子，傳送四百多則簡訊，六月至八月又傳送一四四則簡訊騷擾，甚至直接闖進林女店鋪，使林女害怕不已。

    直闖林女店鋪 嚇壞林女

    檢方調查，吳在簡訊中威脅：「趕快開啟GPS好知道妳去哪裡了」、「我不會放過妳」，還辱罵「妳真的很不要臉」、「真賤」、「妳已經變得很無恥很破麻很讓我看不起的女人」，並用淫言穢語辱妻。

    此外，吳明知林女所住的不動產爭議仍在法院訴訟，竟報警稱不動產遭人占用，請警方陪同前往該處，藉此騷擾林女；他駕車尾隨林女及其子女時，林女嚇得跑到警局求援，吳見狀仍多次駕車掉頭查看；以及曾在深夜前往林女住處不斷按電鈴，要求開門等。

    吳男挨告後辯稱，他是基於孝道要去探望岳父和想回去祭祖，去林女店鋪是要找她談財產問題，報警聲稱房屋遭占用則是想確認林女是否住該處，尾隨只是剛好遇到等；檢方不採信吳男說詞，將他起訴。

    跟騷法立案中 可囚3年

    本案犯行已符合還在立法中的「跟蹤騷擾防制法」草案規定，依該法實施跟蹤騷擾行為可處三年以下徒刑，不過草案部分內容還需朝野協商尋求共識。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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