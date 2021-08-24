為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「要命小方」妻駕賓士3連撞／兒輪椅推媽 尿遁躲酒測

    林女由兒子推輪椅離開醫院。（民眾提供）

    林女由兒子推輪椅離開醫院。（民眾提供）

    2021/08/24 05:30

    賓士四腳朝天 她拒酒測

    〔記者許國楨／台中報導〕涉擄人勒贖等重大刑案的中部角頭「要命小方」方敏懿，目前仍在監服刑，其44歲林姓妻子前晚駕駛白色賓士車，在中市北屯區失控接連碰撞3輛停放路旁的轎車，賓士車四輪朝天翻覆，林女自行脫困送醫推託不酒測，警方委由醫院酒測，有酒駕紀錄的林女竟尿遁、坐著輪椅由兒子推出醫院，警方不排除林女酒駕才落跑，積極查訪中。

    台中第五分局警方前晚8時15分獲報，北屯區崇德路三段有轎車自撞事故，員警到場發現林女駕駛白色賓士轎車，一連擦撞停放路旁停車格的3輛轎車，遭波及的轎車板金嚴重凹陷，甚至連後輪都被撞飛，汽車零件散落一地，賓士車則四輪朝天翻覆。

    林女自行從駕駛座爬出脫困，雖無明顯外傷，但她對警方稱頭昏身體不舒服，也表示無法實施吹氣酒測，但願意至醫院抽血檢測。警方以先行救護傷患再酒測的前提下，由隨後到場的林女兒子陪同，坐上救護車至中國醫藥大學附設醫院就診。

    送醫溜了 警遭轟疏縱

    員警隨後到醫院，再次詢問林女可否吹氣酒測，林女表示無法實施酒測，員警將抽血委託書交給醫院，由於目前仍為防疫期間，員警無法在診間等候，院方請員警3小時後再回醫院領取抽血委託書。

    員警離院再度折返要拿抽血委託書時，診間護理師卻表示林女還沒抽血，因為要上廁所，由她的兒子推輪椅前去，但後來就沒再回來急診室的留觀區。

    中市警稱會調查釐清

    員警深夜前往林女住所查訪未果，卻引起是否有疏縱人犯或行政疏失的質疑。警方強調，林女在其子協助下，未抽血即離開醫院，由於該案非屬刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞交通事故，已全力動員調閱道路周邊監視器並持續查訪，對外界質疑也將一併調查釐清。

    角頭之妻 曾酒駕入監

    據查，林女先前就曾駕駛該輛賓士車酒駕肇事，前後有3次因酒駕涉公共危險罪刑案紀錄，2018年還因酒駕案件入監服刑。

    林女自行脫困，未料送醫後竟尿遁。（民眾提供）

    林女自行脫困，未料送醫後竟尿遁。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    鑑價美河市有違失被申誡 不動產估價師打官司獲撤銷處分
    2021/08/23 14:40

    鑑價美河市有違失被申誡 不動產估價師打官司獲撤銷處分

    台南嬤孫陳屍轎車內 疑熱衰竭今相驗
    2021/08/23 06:29

    台南嬤孫陳屍轎車內 疑熱衰竭今相驗

    涉走私肉品驗出非洲豬瘟病毒 越南籍母女2人聲押禁見
    2021/08/23 06:15

    涉走私肉品驗出非洲豬瘟病毒 越南籍母女2人聲押禁見

    違規行駛人行道挨罰 警方舉發有瑕疵讓他免罰
    2021/08/23 17:33

    違規行駛人行道挨罰 警方舉發有瑕疵讓他免罰

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播