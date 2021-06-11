攔酒駕擊斃後座女乘客 「用槍不符比例」起訴副所長

曾姓副所長連開5槍，制止酒駕、不服攔檢的吳姓男子，不慎擊斃坐後座的楊姓女子。吳男的車輛事後被警方查扣「密封」。（資料照，記者謝武雄攝）

2021/06/11 05:30

酒駕男衝撞警車

警連轟5槍制止

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局八德派出所曾姓副所長，去年3月攔查吳姓男子違停、酒駕，吳拒檢衝撞警車，曾員開5槍制止，不慎擊斃坐後座的楊姓女子。桃園地檢署認為，吳男第3次倒車時未衝撞警車及造成員警身體、生命迫切危害，曾姓副所長用槍不符「警械使用條例」揭示的比例原則，依過失致死罪將他起訴。

八德警分局挺用槍 協助聘律師爭權益

八德警分局表示，尊重檢方起訴結果，將協助同仁聘請律師在法庭上維護權益，分局全力支持員警依法正確使用警械及執行職務。

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曾員去年3月27日深夜巡邏時，發現49歲吳男開車載蕭姓、李姓男子及36歲楊姓女子，違停在八德區介壽路二段490巷口；曾員上前盤查，吳駕車逃逸，開到建國路一處死巷被警車堵住。

吳擔心酒駕行為曝光，2度倒車衝撞警車，第3度倒車逃逸時，曾員朝他車後方連開5槍，其中1槍從車牌處射入，擊中、貫穿後座楊女的左大腿及左小腿，1槍從後車廂蓋射入，擊中楊女左後背，楊女送醫不治。

吳男及同車男子稱，沒有衝撞警方意圖，吳男是怕酒駕被抓，單純想逃跑而已，當時在車內聽到5、6聲槍響，楊女「啊」了1、2聲，才知道她中槍。

檢認定未衝撞警車 依過失致死罪起訴

檢方勘驗行車紀錄器、監視器，認為吳男前兩次倒車衝撞警車，撞擊後未持續催油門衝撞，而是往前朝右行駛，顯見倒車衝撞目的是為騰出空間轉彎，第3次倒車後就立即逃逸，無撞擊警車、未造成員警迫切危害，曾員此時朝車後開2槍，吳逃逸時又開3槍。

檢方認為吳男僅是違停或酒駕現行犯，曾姓副所長開槍當下已無受到立即危害，貿然對行進中車輛開槍，難保不會誤擊車內人員，使用警槍有違比例原則。至於酒駕、衝撞警車的吳男，酒測值0.49毫克，一併被依公共危險、妨害公務罪起訴。

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