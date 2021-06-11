為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    攔酒駕擊斃後座女乘客 「用槍不符比例」起訴副所長

    曾姓副所長連開5槍，制止酒駕、不服攔檢的吳姓男子，不慎擊斃坐後座的楊姓女子。吳男的車輛事後被警方查扣「密封」。（資料照，記者謝武雄攝）

    曾姓副所長連開5槍，制止酒駕、不服攔檢的吳姓男子，不慎擊斃坐後座的楊姓女子。吳男的車輛事後被警方查扣「密封」。（資料照，記者謝武雄攝）

    2021/06/11 05:30

    酒駕男衝撞警車

    警連轟5槍制止

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局八德派出所曾姓副所長，去年3月攔查吳姓男子違停、酒駕，吳拒檢衝撞警車，曾員開5槍制止，不慎擊斃坐後座的楊姓女子。桃園地檢署認為，吳男第3次倒車時未衝撞警車及造成員警身體、生命迫切危害，曾姓副所長用槍不符「警械使用條例」揭示的比例原則，依過失致死罪將他起訴。

    八德警分局挺用槍 協助聘律師爭權益

    八德警分局表示，尊重檢方起訴結果，將協助同仁聘請律師在法庭上維護權益，分局全力支持員警依法正確使用警械及執行職務。

    曾員去年3月27日深夜巡邏時，發現49歲吳男開車載蕭姓、李姓男子及36歲楊姓女子，違停在八德區介壽路二段490巷口；曾員上前盤查，吳駕車逃逸，開到建國路一處死巷被警車堵住。

    吳擔心酒駕行為曝光，2度倒車衝撞警車，第3度倒車逃逸時，曾員朝他車後方連開5槍，其中1槍從車牌處射入，擊中、貫穿後座楊女的左大腿及左小腿，1槍從後車廂蓋射入，擊中楊女左後背，楊女送醫不治。

    吳男及同車男子稱，沒有衝撞警方意圖，吳男是怕酒駕被抓，單純想逃跑而已，當時在車內聽到5、6聲槍響，楊女「啊」了1、2聲，才知道她中槍。

    檢認定未衝撞警車 依過失致死罪起訴

    檢方勘驗行車紀錄器、監視器，認為吳男前兩次倒車衝撞警車，撞擊後未持續催油門衝撞，而是往前朝右行駛，顯見倒車衝撞目的是為騰出空間轉彎，第3次倒車後就立即逃逸，無撞擊警車、未造成員警迫切危害，曾員此時朝車後開2槍，吳逃逸時又開3槍。

    檢方認為吳男僅是違停或酒駕現行犯，曾姓副所長開槍當下已無受到立即危害，貿然對行進中車輛開槍，難保不會誤擊車內人員，使用警槍有違比例原則。至於酒駕、衝撞警車的吳男，酒測值0.49毫克，一併被依公共危險、妨害公務罪起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉
    2021/06/10 06:04

    大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情
    2021/06/10 06:48

    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情

    疫情嚴峻 法界人士建議設專責相驗小組
    2021/06/10 06:53

    疫情嚴峻 法界人士建議設專責相驗小組

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播