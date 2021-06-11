《台南》健身俱樂部7群聚 衛生局裁罰48萬

新營警方9日晚間進入新營1家健身俱樂部稽查室內群聚。（讀者提供）

2021/06/11 05:30

〔記者楊金城、王姝琇、萬于甄、王捷／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）三級警戒，警方嚴查群聚，新營警分局前晚7點多查獲新營1家知名連鎖健身俱樂部，店內有7人群聚涉違反禁令，業者辯稱沒有客人，也未營業，但仍被警方依違反「傳染病防治法」移請南市衛生局裁處。衛生局說，包括業者和7人將各被裁罰6萬元，共48萬元。

店門未關 新營警入內查獲

三級防疫警戒延長到6月28日，警方嚴查暫停營業的休閒娛樂場所成為重點勤務工作。新營分局中山派出所巡邏時，發現知名健身俱樂部新營店店門未關，燈火通明，進入店內稽查，果然發現有3名工作人員、4名教練。

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店家向警方辯稱，遵守防疫規定並沒有營業、沒讓客人入店，3名工作人員是來協助店內裝修，4名教練準備視訊教學，所有人也都戴上口罩做好防疫措施。

店家稱在裝修、準備視訊教學

衛生局表示，健身房屬應關閉休閒娛樂場所，禁止任何人在內從事相關業務、消費或其他聚會行為。新營這家健身俱樂部屬不可營業場所，禁止室內5人以上聚會，每人將裁罰6萬元，業者未關閉場所也要受罰6萬元。業者將向衛生局說明訴請不罰。衛生局也說，健身中心改線上教學，避免群聚及兼顧生計，但多位教練在場，是否違反應關閉場所的規定，將再函詢中央。

仁德某家老舊旅社防疫警戒期間經營性交易，歸仁警方獲報前往查緝，當場查獲2起「人與人連結」，分別為中籍、越籍女子及1名男客，訊後蘇姓負責人依刑法妨害風化罪移請偵辦，客人及小姐部分依違反社會秩序維護法進行裁處。該旅社未實施實聯制，未登錄客人姓名、聯繫方式，警方也依違反「傳染病防治法」第70條規定函請衛生局裁罰。

9日深夜南市警方巡邏時，查獲王男是從北部來的詐欺車手，帶回偵訊時不敢開冷氣，把窗戶都打開，訊後依詐欺罪嫌移送。此外，學甲公有市場前晚有流動攤商，民眾群聚購物遭檢舉，學甲警方開罰未經許可在道路擺攤的5家攤商，並責令收攤。其中1家流動攤販未落實實聯制登錄防疫，學甲警移請衛生局裁罰。

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