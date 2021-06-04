打手訓練基地內訌 「復仇者」遭圍困慘死

警方叫門半個小時，才得以進入打手訓練基地，逮捕一干嫌犯。（資料照）

2021/06/04 05:30

九州娛樂城自設基地

〔記者張瑞楨／台中報導〕目前在逃的賭博網站「九州娛樂城」謝姓大股東，委託47歲男子管芥寬在台中成立打手訓練基地，管男懷疑手下連紹雄勾結黑幫私吞經費，率眾將連男打斷手腳，連男懷恨在心，找男子施競堯幫他出氣，今年2月間10多人夜襲打手訓練基地，刀砍管男手腳，未料衝突間8名打手返回，連男這一方由勝轉敗，不僅自己被打死，斷氣前還遭鐵鎚、鐵釘凌虐。台中地檢署將管男等26人依殺人、組織犯罪等罪嫌起訴，持續追緝在逃者。

被指黑吃黑打斷手腳

起訴指出，綽號「謝董」的謝男想擴大賭博網版圖，決定培養一批打手，管男受託於去年6月在台中市大雅區一處工廠成立訓練基地，斥資1400萬餘元添購搏擊格鬥擂台等設施，還買來一把非制式手槍。

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撂人反攻 30多人混戰

去年10月管男懷疑手下連紹雄與外人勾結，將連男蒙住雙眼關狗籠1天，再用鐵鎚打斷右手掌與左腳趾。連男事後到新北市找來33歲男子施競堯幫他討公道，施男撂來11人，共13人襲擊訓練基地，連男持刀猛砍管男手腳，其他人砸毀基地設備。

此時管男陣營有8名打手返回基地，局勢瞬間逆轉，連男陣營趕緊撤離，連紹雄、施競堯等3人遭圍困，管陣營的方姓少年（少年法庭審理中）與20歲男子林勇呈持鐵棍將連紹雄活活打死，方少還在連男未斷氣時，用鐵鎚和鐵釘凌虐連男，另2人也被打得奄奄一息；連男到院前已死亡。

少年好狠 鎚兼釘凌虐

警方獲報，前往查扣22份打手「考核簿」等證物，發覺出事現場竟是一處打手訓練基地，陸續逮捕滋事者。檢方將管芥寬與旗下打手共18人，依組織犯罪防制條例起訴，管男等2人另依槍砲彈藥刀械管制條例起訴，林勇呈則被依殺人罪起訴；連男陣營則有施競堯等8人（5人未到案）各被依傷害、私行拘禁等罪起訴。

警方叫門半個小時，才得以進入打手訓練基地，逮捕一干嫌犯，現場還有血跡等鬥毆痕跡。（記者張瑞楨翻攝）

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