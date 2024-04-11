國民黨高市前議長曾麗燕涉貪 延長限制出境、出海8個月

高雄市議會國民黨籍前議長、現任議員曾麗燕涉嫌貪瀆案，被高雄高分院裁定延長限制出境、出海8個月。 （資料照）

2024/04/11 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市議會國民黨籍前議長、現任議員曾麗燕涉嫌侵占助理費等上千萬，被地院依貪瀆罪判刑12年，高等法院高雄分院認為她有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月。

據了解，2010年至2015年4月間，被告曹雪禎擔任曾麗燕助理，負責服務處等文書工作，離開後由胞妹曾麗鴻接手她的服務處工作，協助請領公費助理補助款等費用。

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曾麗燕指示曹女等2人，涉嫌利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式，自2010年起至2021年3月止，10年間共詐領1330萬元助理等費用，被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等3罪，合併執行刑12年，褫奪公權6年。

至於同案被告10名助理，則被檢方依偽造文書起訴，由於坦承犯行，法官從輕量處3月至7月不等徒刑，均得易科罰金及宣告緩刑。

曾麗燕不服判決，上訴高雄高分院，目前仍在準備程序階段，但因限制出境的期限將屆，合議庭認為她被原審判處10年、9年、9年，應執行刑12年，涉案情節重大，再參以她自陳與其配偶是資力甚豐之人，其又擔任數任市議員，可見人脈豐沛，堪認其有得以長期滯留海外之資力與能力，實有相當理由足認她有出境、出海逃亡之虞，因此裁定延長限制出境、出海8個月。

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