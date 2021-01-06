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    首頁　>　社會

    知名爆系直播主 連2次馬桶產子

    （記者洪美秀翻攝）

    （記者洪美秀翻攝）

    2021/01/06 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市37歲李姓女子4日在住處廁所產子，救護人員獲報抵達時，男嬰已無生命跡象。經查，這已不是李女第1次在廁所產子，她的第3胎同樣也生在廁所，檢警將解剖男嬰調查死因。令人訝異的是，李女友人說，李女偶爾在卡拉OK店兼差陪唱，還當起直播主，是新竹小有名氣的《爆系》社團直播主，曾直播在卡拉OK店跳熱舞、吃檳榔的畫面。

    李女友人還爆料說，李女2014年生下大女兒，孩子1個月大時，就被李女失手摔傷，導致孩子動作、語言發展遲緩，李女因此被台中地院依過失傷害罪判刑後給予緩刑2年，後來又生下第2胎，而第3胎、第4胎都是坐在馬桶生下，8年內生了4胎，除第1胎大女兒是跟同居男友所生，其餘孩子都父不詳，且沒有一個孩子由她扶養。

    8年生4胎 3胎父不詳

    據了解，李女和家人同住，因懷孕肚子愈來愈大，李的姊姊先前問她「是不是懷孕了？」李女都以變胖、水腫矇過去，一直到前天坐馬桶產子，家人才知道她懷孕，緊急通報消防局。

    存活三小孩 出養或安置

    新竹市社會處了解後發現，李女的另3個小孩，都因經濟因素由他縣市社福單位轉介，老大、老二已獲安置；老三也在家人同意下出養，現已2歲多。

    因李女沒有固定工作，偶爾在卡拉OK店兼差，此次廁所產子的生父也不詳，不排除是卡拉OK店認識的男客人。

    網友熱搜發現，李女還是個直播主，不僅大女兒曾被她失手重摔導致發展遲緩，如今又發生第4胎產下後死亡，不少網友大罵她「真的太誇張、太扯了」、「小孩是無辜的，心疼孩子」、「就一個一直生小孩，又不顧小孩的爆廢女繩（謔稱）」。

    檢警預定週四解剖男嬰，了解是在產下前就無氣息、還是產下落進馬桶後窒息致死。

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