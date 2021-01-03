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    首頁　>　社會

    所長的「 王八蛋」 讓員警元氣滿滿

    台市警三分局安佃所長祝岩，曾逮捕槍砲犯有功破格升遷，他在安佃所自製的「王八蛋」，希望同事吃了能消氣，罵他沒關係不要罵民眾。（記者王捷攝）

    台市警三分局安佃所長祝岩，曾逮捕槍砲犯有功破格升遷，他在安佃所自製的「王八蛋」，希望同事吃了能消氣，罵他沒關係不要罵民眾。（記者王捷攝）

    2021/01/03 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕這顆蛋不簡單！台南市第三警分局安佃派出所所長祝岩，將自製的茶葉蛋戲稱是「王八蛋」，主要目的其實是為了提振員警士氣，表示同僚心情不好時，不妨吃1顆，要罵就罵所長「王八蛋」，不要罵民眾，以至於他在分局被稱為「王八蛋所長」。

    要罵就罵所長「王八蛋」 不要罵民眾

    南市警三分局安佃所轄區很單純，但員警處理民眾案件、開交通罰單等，難免會遇上當事人發牢騷。祝岩於上月間開始滷製「王八蛋」，希望所內同僚吃了後能心平氣和；因所長熱心又貼心的舉動和幽默作為，讓同僚向心力升高，工作也更認真。

    夜巡發現停業工廠加班 揪出賭場

    祝岩不僅會做「王八蛋」，上月間與同僚巡邏時，發現1間冷凍工廠大半夜還在加班，幾次探訪，得知這間工廠早就停業，看來內情不單純，通報分局偵查隊埋伏蒐證後，發覺歇業工廠果然暗藏賭場，因此無論是耶誕節或跨年，都在「加班」，找賭客來賭天九牌。元旦深夜，三分局調集警力持搜索票包圍賭場，逮捕賭場負責人高男和32名賭客，查獲賭資2萬多元。

    警三分局將查獲賭場的績效，歸功於「王八蛋所長」落實查察勤務和警覺心，也意外讓「王八蛋」的趣聞傳開。

    祝岩說，「王八蛋」滷製秘訣是用家傳五香先炒再滷，一次滷30顆蛋，吃完再滷。他謙虛稱，「王八蛋」好不好吃很主觀，重要的是讓同事上班愉快。

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