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    首頁　>　社會

    運動中心攀岩疑思考新路 陽光女忘扣環墜亡

    蘇女是攀岩老手，臉書po有攀岩照。（記者邱俊福翻攝）

    蘇女是攀岩老手，臉書po有攀岩照。（記者邱俊福翻攝）

    2020-08-30 05:30:00

    10米高墜落 臉朝下重創

    〔記者邱俊福／台北報導〕35歲蘇姓女攀岩老手，昨獨自前往台北市內湖運動中心攀岩場進行自主攀岩練習，因未扣上安全扣環，不慎從10米高處墜落，且墜下時不幸臉部朝下，導致頭部受重創，送醫不治。檢警已通知主管機關北市府體育局、運動中心等相關人士說明，釐清事故確切原因與責任。

    前晚還好好的 父難接受

    蘇女生前在一家展覽公司擔任電腦工程師，無男友，和中醫師父親同住，臉書PO有許多攀岩與衝浪照片，顯示她非常熱愛運動。蘇女有通過攀岩測驗，領有「安檢卡」，該卡可識別為具有專業能力、可單獨攀岩練習，不用教練陪同，她也是攀岩場熟客。

    蘇父昨聽聞噩耗，情緒激動哀傷，表示前晚女兒一切都還好好的，希望運動中心能做好相關防護措施與盡到告知責任。

    警方調查，蘇女昨天上午9時前往運動中心，有出示「安檢卡」及在入場須知上簽名，隨後到戶外攀岩場自主練習。監視畫面顯示，當時現場另有4、5名學員在1名教練陪同下練習，蘇女前2次攀岩都有扣上安全扣環。

    前兩次有扣 第3回忘記

    蘇女第3次攀岩時，先駐足許久，才著手攀岩，但這次不知為何未扣上安全扣環。館方人員認為，她疑似是在思考路線時，忘了扣上安全扣環，未料就發生意外。

    北市內湖運動中心攀岩場戶外場地，發生女子自主練習意外墜落身亡。 （記者邱俊福攝）

    北市內湖運動中心攀岩場戶外場地，發生女子自主練習意外墜落身亡。 （記者邱俊福攝）

    內湖運動中心攀岩館的室外攀岩場，入場學員必須先在入場須知上簽名。 （記者邱俊福攝）

    內湖運動中心攀岩館的室外攀岩場，入場學員必須先在入場須知上簽名。 （記者邱俊福攝）

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