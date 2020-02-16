永和分屍案 美籍主嫌孫武生判無期

永和分屍案主嫌孫武生被判無期徒刑。（資料照）

2020-02-16 05:30:00

〔記者王定傳／新北報導〕加拿大男子顏柏萊在新北市永和河濱公園遭殺害分屍丟棄，檢方對綽號「OZ」的美籍主嫌孫武生求處無期徒刑；新北地院昨依殺人等罪，判孫武生無期徒刑、美籍共犯班特12年6月，美籍被告何傑生及台籍嫌犯吳宣，則以觸犯幫助傷害罪，分別被判刑1年6月及6月。

檢方調查，孫武生見顏柏萊賣毒品好賺，跟著經營，並請班特、何傑生及吳宣等人加入運毒行列，但前年5月，顏柏萊被警方查獲持有大量大麻後，有意淡出且不願分享毒品買家資料。

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孫武生因此認定顏柏萊是警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意，他先上網研究人體結構，並請吳宣購買開山刀、鏈鋸等武器；隔月21日，夥同班特把顏柏萊拐到河濱公園，為避免閃失，還請吳宣在對岸把風，另要求何傑生施放煙火吸引顏柏萊注意。孫武生與班特趁顏柏萊不注意時以鏈鋸勒頸壓制，再持美工刀、開山刀砍殺並分屍丟棄。

警方逐一逮捕班特等人，但孫武生已搭機逃往菲律賓，後來被當地警方逮捕；法院審理時，孫武生全盤否認，班特則指證是孫武生殺人，他被迫分屍，何傑生坦承犯行，吳宣則否認犯案。

合議庭認為，孫武生詳細規劃如何殺人、分屍及棄屍，並以殘暴方式殺害顏柏萊，犯後毫無悔意，並審酌檢方求處無期徒刑，昨判孫無期徒刑；班特坦承分屍及棄屍，殺人部分是聽從孫指示接手勒頸，判刑12年半。

至於吳宣及何傑生雖有幫忙買刀、汽油、把風等行為，但2人只知道孫武生要傷害他人，不知會鬧出人命，依幫助傷害罪論處。

昨宣判時，僅班特及何傑生到庭聆判，班特獲知結果後眉頭深鎖，至於孫武生選擇不出庭聆判。

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