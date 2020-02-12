2登山好手困絕壁 空勤絕技救援完成不可能任務

空勤小海豚直升機靠近山谷滯空，右邊針山大峭壁，左邊南二子山，驚險救援成功。（空勤總隊提供）

2020-02-12 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕32歲的張姓及楊姓2名登山好手受困花蓮萬榮鄉、海拔約1800公尺的針山大峭壁，昨天上午由空勤總隊「小海豚」直升機冒險救援，由於在幾近垂直的針山大峭壁以航空器吊掛，堪稱「不可能任務」，地面救援人員包括當年爬過針山峭壁的攀登高手，花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，消防局派出4名人員前天出發，昨上午在初見溪、恰堪溪匯流口看到直升機出動空中救援，也多虧有直升機以高超技術克服地形，完成救援任務。

空勤總隊表示，昨由空勤第一大隊第一隊派出編號NA-106「小海豚」A-365型直升機，機上搜救人員垂降紮營的峭壁岩階，協助將受困人員進行確保，上午8時59分回報已成功吊掛1人。

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空勤總隊轉述機上副駕駛說法，從直升機上看峭壁地形十分驚險，平均救援1人需滯空約3分鐘，由於山谷氣流比較無法掌控，吊掛完第1人後為求謹慎起見，直升機先在附近山區空中盤旋，評估狀況許可後，再進行第2名受困者的救援，在9時8分成功吊掛第2人，9時20分降落花蓮港天宮起降場。

2名山友4日從花蓮萬榮鄉西林入山，挑戰針山峭壁後，接富士岳、白石山後轉能高安東軍縱走傳統路，預計11日從南投奧萬大出。但2人10日一早透過衛星電話通報地面留守人員。2人表示，在針山標高1838公尺處，因連日大霧受困絕壁上，上不去也下不來，幸糧食還夠、身體無不適，請求直升機支援。

空勤小海豚直升機靠近山谷滯空，驚險救援成功。（孫姓航迷提供）

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