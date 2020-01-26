竹南龍鳳宮大龜王 台北生技公司花百萬求回

苗栗縣竹南龍鳳宮「祈福龜」活動，今年的大龜王昨天被台北一家生技公司以100萬元求回。（記者彭健禮攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者彭健禮、劉濱銓／綜合報導〕大年初一民眾都會到寺廟參拜祈福、求財；苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮從大年初一到元宵節有「祈福龜」活動，用千元和百元鈔打造近百隻大、小金錢龜，讓信眾祈回保佑事業亨通、財源廣進，今年大龜王昨天被一家生技公司以一百萬元求得。

年初一到元宵有祈福龜 昨首日開放祈求

「龜」代表長壽，早年農村社會用麵粉或糕餅製成「麵龜」，讓信徒祈回分食保平安，隨著時代變遷，改以罐頭、飲料、麵條、白米等製成的「平安龜」取代。

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廟方表示，為替年節增添喜氣，並預祝來年平安發大財，請師傅利用千元、百元紙鈔打造「金錢龜」，象徵「財運廣進、源源不絕」。

金錢龜從大年初一開始擺放在廟埕，供信徒祈求，信眾選定想要的金錢龜，先以底價向媽祖擲筊祈求，成功擲出聖筊就能祈回，若擲無聖筊，就得加碼擲筊，直到媽祖同意，其中，今年的大龜王，昨天已被台北一家生技公司以一百萬元求回。除了祈福龜，廟方於大年初一到元宵也提供過平安橋消災解厄服務，還有烤畫DIY、親子搓湯圓、五洲園掌中劇團布袋戲、九天民俗技藝團等表演。

南投紫南宮鼠年錢母 81歲阿公搶頭香

另外，有「神明銀行」之稱的南投竹山紫南宮，大年初一發放鼠年錢母，吸引七萬人潮，隊伍綿延七公里，搶到頭香的是排隊五天、來自嘉義的八十一歲廖姓阿公；至於摸彩金雞蛋，獲得最大獎兩錢金元寶的，則是前天才來排隊的竹山在地人羅姓民眾，他排竹南龍鳳宮大龜王 台北人花百萬求回 了七年終於獲得大獎，真的超級開心。

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