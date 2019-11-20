撞前保齡球國手導致截肢╱女運將做2份工 家有遲緩兒

車禍現場一片混亂。（資料照，記者王冠仁攝）

2019-11-20 05:30:00

哭喊對不起 憂賠償問題

〔記者王冠仁、劉慶侯、蔡亞樺／台北報導〕69歲曾姓女運將，為了扶養患有發展遲緩症的兒子，年近七旬仍在市場擺攤、並開計程車貼補家用。她前天開計程車時，車輛失控，撞倒14輛機車，還撞上吉林國小游泳教練林俊賢，導致其右小腿截肢；曾女昨聽聞林截肢一事，難過地哭喊「對不起」，警方曾私下詢問她，經濟狀況能否面對後續賠償，她面露愁容不發一語，未來恐需社會各界伸出援手。

據了解，曾女與丈夫育有一對兒女，丈夫多年前過世，30多歲的兒子有發展遲緩的症狀，曾長期花費大量心力照顧他，家境並不優渥。她為扶養兒子、替兒子存錢，供往後開銷，年近七旬仍辛勤工作，不僅在松江市場擺攤，還開計程車賺錢，更要花時間照料兒子，可說是身兼三職。

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曾的計程車有定期保養，最後一次保養是上星期；她前天早上7點出門開車載客，中午還買飯回家給兒子吃，她休息到下午2點再出門。曾聲稱，車禍前，車速只有時速50公里左右，但忽然加速暴衝，她擔心造成更大傷亡，見到對向沒有來車，於是將方向盤左打，想藉擦撞機車減速，但沒料到林站在該處準備騎車。

受害人現為游泳教練

至於無辜被撞斷腿的教練林俊賢，平時熱愛運動，更曾是保齡球國手，約5年前轉往吉林國小擔任社團游泳教練，上課有親和力又熱心教學，很受學生喜愛；吉林國小也決定與家長會發起募款，盡力協助教練與家屬。

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