有關遺棄罪／就算繼母拿錢跑了 子女有義務養父親

圖為羅姓老翁昔日與4子女一起參加家族婚禮的合影。 （取自臉書）

2019-11-18 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕本該含飴弄孫享天倫之樂的羅姓老翁，卻被子女趕出家門，他的4名子女主張，怕李女拿了賣房的錢後落跑，會遺棄羅翁，還要李女簽「切結書」；但法界人士指出，就算李女拿錢跑了，子女本來就有義務要撫養父親，否則涉犯遺棄罪。

子女逼繼母簽「切結書」

據了解，羅翁的長子在中油桃園煉油廠工作，次子任職於國票金控，長女在知名機械工程公司擔任高階職務，次女雖沒工作，但丈夫在台灣師範大學任教且擔任行政職。4名子女各自成家立業，時常到國內外旅遊，早已經濟無虞。

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羅翁的子女主張，他們擔心基隆店面賣出的錢，李女會「拿了就跑」，到時誰來照顧父親？此外，四平商圈房產，他們共持有5分之4，要將房子收回來出租，並請父親跟李女離開，還說父親曾中風、「腦袋不清楚」。

羅姓老翁說，他生病後李女還心甘情願照料他，比子女可靠太多。李女也說，尚未與羅結婚前，就已照料他4、5年，怎麼會跑？她早年靠認真工作，早已買下自己的房產。

遺棄直系血親 刑責加重2分之1

兆群法律事務所律師徐孟琪指出，羅翁身體健康狀況不佳、不良於行，屬「無自救力之人」；就算李女拿錢落跑，4名子女也必須共同照料羅翁，否則都涉犯遺棄罪，若遺棄對象是直系血親，刑責要加重2分之1。

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