翁控病危沒人理 4子女打他 轟出家門

羅姓老翁控訴遭4子女趕出家門，目前與李女在外租屋度日，左圖為昔日與4子女一起參加家族婚禮的合影。 （記者王冠仁攝、取自臉書）

2019-11-18 05:30:00

告4名子女強制與傷害

〔記者王冠仁／台北報導〕年輕時經營汽車維修廠的羅姓八旬老翁，住在台北市四平商圈「起家厝」逾40年，羅翁喪偶後與李女交往；羅翁指控醫院曾發出病危通知，4名子女卻沒人來探望他，認為子女不孝，於是與李女結婚，並贈送1600萬元的基隆店面，未料子女聯手設局騙他簽署文件不成，竟動手打他，將他趕出家門還強換門鎖，老來有家歸不得，氣得狀告4名子女強制與傷害，並預立遺囑，遺產一毛都不給子女。

長子質疑︰繼母騙家產

對此，羅翁的長子回應，父親病危時，兄弟姊妹都有去醫院探視、照料，平時也有奉養，他當初還有做生意，幫忙還四平商圈房產的房貸。他質疑李女以親近、照顧、辦結婚方式，想騙取父親財產，還說父親曾住過松德醫院，老來只相信外人，卻不相信子女，令人心痛。

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羅姓老翁說，他從前經營汽車維修廠、投資股市，與元配拉拔4名子女長大，住在四平商圈「起家厝」超過40年，還在基隆置產出租。

2013年元配過世後他受打擊，罹患高血壓、糖尿病，如今不良於行還要洗腎。他喪偶後，與熟識多年、也喪偶的鄰居李女交往，兩人老來作伴，李也願意照料他。

去年羅翁病危送醫，醫院發病危通知給4子女但沒人來，他住院2個多月撿回一命。為避免往後病危沒「親屬」簽相關文件，今年7月與李女結婚。想到生病沒人照料，病危也不理睬，認為子女不孝，遂將價值1600萬元的基隆店面送給李女，並要她賣房，所得用來支付兩人生活開銷。

羅翁指控，4名子女疑不滿他贈房，上月16日長女以買禮物為由，將他帶往咖啡店要他簽署不明文件；他不願意，長女帶他回家，另3名子女也現身，4人不停叫罵要他們搬出去。李女雖報警，但員警無法處理「家務事」離去，4子女就聯手將他與李女趕出門。

羅翁悲痛︰大門被換鎖

羅翁悲痛說，他坐輪椅上，長子在前拉他雙手，次子在後推他輪椅，長女、次女在旁叫罵，人生至悲莫過如此。兩人被趕出家門來不及拿常用藥物與衣物，住3天旅館想返家拿取，卻發現大門被換鎖。

子女要出租房子收租

羅翁說，四平商圈房子當初是他買給元配，元配過世後被次女「搞鬼」，變成他與子女各持有5分之1；他會被趕出家門，就是子女以持有5分之4「較多數」為由，要將該處出租收租。他如今與李女在外租屋居住，但他嚥不下這口氣，已請律師立狀告4子女強制與傷害。

房產初估近4千萬

據了解，羅翁居住的四平商圈房產是公寓一樓，約27坪並可當店面；當地1樓店面曾有一坪146萬的行情，以此估算，該房產近4千萬。

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