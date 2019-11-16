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首頁　>　社會

檢多頭馬車「放走人犯」受傷的是司法

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2019-11-16 05:30:00

〔記者吳政峰、林嘉東、張瑞楨／綜合報導〕頂新公司前董事長魏應充因劣油案被判刑5年9月確定，15日帶著行李準時到台北地檢署報到入監，才得知被擺了一道。台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，讓收容人白跑一趟，很傷司法信任。

法界指應如期發監 合併刑期出爐再重算刑期

何俊英指出，既然已通知魏應充來執行，他勢必已做好入監準備，行程與心態均已調整完畢，球星張泰山等40人還特地到北檢送行，沒想到竟收到「暫緩執行」指示，返家繼續等消息，顯示過程稍嫌草率，有侵害司法人權的疑慮。

通知報到又暫免關 有檢察官認為太草率

何俊英建議，魏應充已赴北檢，檢方就應如期發監，待合併執行的裁定出爐後再換發指揮書，現在不知何時才會通知發監，當事人心情不免受到影響；他呼籲，檢方日後再做相關處置時，宜更加謹慎，勿多頭馬車，以免傷害人民對司法的感情。

司法院表示，根據刑事訴訟法規定，裁判確定後由檢察官指揮執行，就算當事人入監之後才依數罪併罰改定應執行刑期，也可再發一張指揮書重新計算刑期，不影響當事人權益。司法院解釋，執行部分由檢察官依職權指揮，法院不會過問，但需在合理範圍內行使職權，不可恣意濫權。

法務部解釋，執行刑罰為檢察官職權，檢察官可視情況通知被告何時報到，本案可將魏應充先發監，待裁定出爐後再調整刑期，也可暫緩發監，均屬檢察官的合法職權。

不過，有檢方同僚私下承認，本案處理確實很糟糕，會讓外界覺得檢方草率在先，應變不得法在後，還會讓人認為不顧念當事人心情。一如台中高分院所言，要嘛等裁定下來再通知報到，要嘛人來就執行，沒想到彰檢竟傳真叫人家先回家。

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